Фиктивная «любовь» ради выезда: мужчина женился на будущей теще, чтобы попасть в Молдову

Брак с тещей ради выезда

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Пограничники ГПСУ на пункте пропуска «Могилев-Подольский» разоблачили очередную хитрость ради незаконного пересечения границы. 37-летний мужчина пытался выехать в Молдову в сопровождении 52-летней женщины с инвалидностью, с которой оформил брак три месяца назад.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе.

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Мужчина женился на будущей теще, чтобы выехать

На контроле супруги убеждали пограничников, что между ними бушуют настоящие чувства, а 15-летняя разница в возрасте не мешает искренней любви.

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Впрочем, подробная проверка быстро разоблачила обман. Во время разговора «влюбленные» начали путаться в показаниях и путали самые простые факты: они не смогли одинаково ответить на вопрос об истории знакомства и быта.

Не выдержав расспросов, псевдожених признался, что пассажирка является его будущей тещей, а брак они заключили только ради того, чтобы обойти действующие ограничения на выезд за границу.

В результате пограничники отказали мужчине в пропуске. Кроме того, о раскрытой схеме пограничники проинформировали сотрудников Нацполиции, направив сообщения об обнаружении признаков преступления по ст. 332 УК «Незаконная переправка лиц через государственную границу».

ГПСУ: последние новости

Напомним, на Закарпатье пограничники Чопского отряда ГПСУ с помощью служебной собаки задержали 24-летнего уроженца Чечни, который без документов и вне пунктов пропуска незаконно пересек границу со стороны Словакии. Как выяснилось, ранее мужчину принудительно призвали в российскую армию, откуда он впоследствии дезертировал.

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После побега со службы мужчина выехал в Европу по поддельным документам, а позже решил нелегально попасть в Украину. Задержанный нарушитель будет передан словацким правоохранителям в порядке реадмиссии.

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