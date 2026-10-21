ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
158
Время на прочтение
2 мин

Фиктивная «любовь» ради выезда: мужчина женился на будущей теще, чтобы попасть в Молдову

На пункте пропуска «Могилев-Подольский» пограничники разоблачили попытку незаконного выезда в Молдову. 37-летний мужчина пытался пересечь границу в сопровождении 52-летней женщины с инвалидностью, на которой женился всего три месяца назад. В ходе проверки выяснились неожиданные подробности их отношений.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Грубрина Анастасия Грубрина
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Брак с тещей ради выезда

Брак с тещей ради выезда

Пограничники ГПСУ на пункте пропуска «Могилев-Подольский» разоблачили очередную хитрость ради незаконного пересечения границы. 37-летний мужчина пытался выехать в Молдову в сопровождении 52-летней женщины с инвалидностью, с которой оформил брак три месяца назад.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе.

Мужчина женился на будущей теще, чтобы выехать

На контроле супруги убеждали пограничников, что между ними бушуют настоящие чувства, а 15-летняя разница в возрасте не мешает искренней любви.

Впрочем, подробная проверка быстро разоблачила обман. Во время разговора «влюбленные» начали путаться в показаниях и путали самые простые факты: они не смогли одинаково ответить на вопрос об истории знакомства и быта.

Не выдержав расспросов, псевдожених признался, что пассажирка является его будущей тещей, а брак они заключили только ради того, чтобы обойти действующие ограничения на выезд за границу.

В результате пограничники отказали мужчине в пропуске. Кроме того, о раскрытой схеме пограничники проинформировали сотрудников Нацполиции, направив сообщения об обнаружении признаков преступления по ст. 332 УК «Незаконная переправка лиц через государственную границу».

ГПСУ: последние новости

Напомним, на Закарпатье пограничники Чопского отряда ГПСУ с помощью служебной собаки задержали 24-летнего уроженца Чечни, который без документов и вне пунктов пропуска незаконно пересек границу со стороны Словакии. Как выяснилось, ранее мужчину принудительно призвали в российскую армию, откуда он впоследствии дезертировал.

После побега со службы мужчина выехал в Европу по поддельным документам, а позже решил нелегально попасть в Украину. Задержанный нарушитель будет передан словацким правоохранителям в порядке реадмиссии.

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie