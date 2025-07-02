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- Украина
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Фиктивная служба и фальшивые удостоверения УБД: разоблачены циничные преступления командования батальона
Сумма нанесенного ущерба составляет почти 100 млн грн.
Командир отдельного батальона, дислоцирующегося в Одесской области, организовал циничную схему для обогащения во время войны. К преступной деятельности, которая нанесла ущерб почти на 100 млн грн, он привлек двух своих заместителей и еще двух подчиненных.
Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
Как установила военная контрразведка Службы безопасности и следователи Национальной полиции, командование батальона фиктивно оформляло местных предпринимателей и своих знакомых на службу в воинскую часть.
За возможность фиктивно нести службу в армии и соответственно избежать призыва по мобилизации нужно было заплатить до 5 тысяч долларов США. Кроме того, такие «воины» ежемесячно перечисляли свои зарплаты на банковские карточки командования батальона.
Военные чиновники также торговали поддельными удостоверениями УБД, а также нелегально продавали топливо, которое предназначалось для военной техники.
Правоохранители задержали всех фигурантов, сейчас они находятся под стражей.
Во время обысков у задержанных изъяты телефоны и банковские карты с доказательствами сделок.
Бывшему командиру батальона, заместителю комбата, заместителю комбата по тылу, начальнику склада горюче-смазочных материалов и командиру роты сообщено о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:
чч. 4, 5 ст. 191 (присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенное организованной группой);
ч. 1 ст. 366 (служебный подлог);
ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием).
Санкции этих статей предусматривают до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Напомним, ранее в Донецкой области разоблачили командира батальона одной из воинских частей, который организовал незаконную выплату боевых надбавок на сумму почти 1 млн гривен