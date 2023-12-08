Фиктивная закупка для Су-27: экс-директору госпредприятия сообщено о подозрении

В Украине разоблачили экс-начальника госпредприятия и трех его сообщников, закупивших оборудование для военных самолетов с убытком на 1,9 млн грн.

Бывшему директору государственного предприятия оборонно-промышленного комплекса доложено о подозрении в растрате бюджетных средств и служебном подлоге. Также подозревают троих его сообщников.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

По данным следствия, госпредприятие должно было отремонтировать оборудование, применяемое в составе боевых военных самолетов СУ-27. Директор предприятия вместе с сообщниками организовали фиктивную закупку нового модуля усиления мощности для военного оборудования.

Эксдиректор госпредприятия сообщил о подозрении в растрате почти 1,9 млн грн / Фото: Офис Генерального прокурора

Эксдиректор госпредприятия сообщил о подозрении в растрате почти 1,9 млн грн / Фото: Офис Генерального прокурора

В августе 2023 года был заключен договор с ФЛП о якобы поставке комплектующих на 3,9 млн грн. Для прикрытия незаконной деятельности должностное лицо предоставило подчиненным указание оформить акт входного контроля оборудования и выдало ряд документов для оплаты.

Для того чтобы расчет за фактически непоставленный товар не попал под финмониторинг, средства перечислялись подконтрольному ФЛП-поставщику частями. Сумма разового перечисления не превышала 400 тыс. грн.

Правоохранители разоблачили противоправную схему и предупредили перечисление 2 млн грн от суммы договора, а на счета предприятия наложили арест.

Эксдиректор госпредприятия сообщил о подозрении в растрате почти 1,9 млн грн / Фото: Офис Генерального прокурора

Во время обысков изъяли оборудование, которое, по заключению экспертиз, на момент его поставки было в неисправном состоянии. Общая сумма растраченных бюджетных средств составляет почти 1,9 млн. грн.

В рамках уголовного производства устанавливается правомерность еще ряда заключенных договоров. Проверяется качество, комплектность и исправность оборудования. Трем соучастникам избраны меры пресечения. В связи с неоднократной неявкой экс-директора госпредприятия суд разрешил его задержание с целью довода для рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения.

Напомним, 30 ноября стало известно, что работники НАБУ и САП разоблачили на получении взяток четырех судей Киевского апелляционного суда. Судьи разделили между собой 35 тысяч долларов неправомерной выгоды.

Высший совет правосудия по представлению руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры дал согласие на содержание под стражей этих судей.

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