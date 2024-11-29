Фиктивное бронирование: правоохранители разоблачили инженера, который два года подделывал документы

Ведущий инженер энергетического предприятия, принадлежащего к критической инфраструктуре, по информации правоохранителей, оформлял липовое бронирование военнообязанных.

Об этом сообщило ГБР.

Злоумышленник, имея доступ к приказам Минэкономики, в соответствии с которыми принимались решения о бронировании военнообязанных, изготовлял липовые выписки из соответствующих приказов. В них он вносил недостоверные сведения, что эти граждане якобы работают на разных ГП критической инфраструктуры и подвергаются отсрочке от призыва на военную службу во время мобилизации сроком на 6 месяцев.

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Он также производил поддельные документы о принадлежности того или иного предприятия к категории критически важного для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период, а также бронирования их работников.

"Установлено, что были подделаны документы в отношении работников 12 предприятий, в общей сложности по 454 гражданам. В зависимости от сложности "услуга" стоила от $200 до $2000 долларов США", – говорится в сообщении.

Напомним, Служба безопасности Украины задержала восемь человек, причастных к попытке срыва мобилизации в стране. Им грозит до 8 лет лишения свободы.

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