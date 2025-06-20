Фиктивное обучение во избежание мобилизации: Лисовый выразил жесткую позицию

Оксен Лисовый на совещании / © Facebook

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Руководители учебных заведений должны нести ответственность за обучающихся в их учреждениях. В Украине стараются сделать все, чтобы право на образование не становилось механизмом злоупотреблений.

Об этом заявил на странице в Facebook Министр образования и науки Украины Оксен Лисовый.

Этот вопрос обсуждали на совещании с ректорами заведений высшего образования Львовщины с участием главы области Максим Козицкий и председателя Государственной службы качества образования Украины Руслана Гурака.

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«Это не просто вопрос законности, но и вопрос чести, профессиональной репутации и гражданской ответственности», — отметил Оксен Лесной.

Ранее сообщалось, что Украина ежемесячно мобилизует около 27 тысяч человек, в то время как Россия — от 40 до 50 тысяч, поскольку ее потери значительно больше. По его словам, мобилизация — это вызов каждой войны, и Украина не исключение.

За уклонение от мобилизации или нарушение правил военного учета нарушители могут получить не только штраф, но и столкнуться с такими сложностями как ограничение определенных прав, внесение в розыск ТЦК или арест собственного имущества.

В Украине скоро смогут добровольно мобилизовать мужчин старше 60 лет. Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №13229. Мужчины, достигшие предельного мобилизационного возраста, смогут подписывать годовые контракты.

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