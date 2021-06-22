Фиктивные фирмы переправляли наркотики под видом стройматериалов: Нацполиция изъяла 235 кило героина

Фигурантам готовится сообщение о подозрении в незаконной перевозке, сбыте и контрабанде наркотических средств.

Правоохранители Украины и Молдовы ликвидировали крупный канал поставки героина из Ирана в Европу. Изъято более 200 килограммов наркотика.

Об этом во вторник, 22 июня, сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко на своей странице в Facebook.

"235 килограммов изъятого героина на более 10 млн евро, семь участников транснациональной группы наркодилеров задержали — это результат совместной спецоперации правоохранителей Украины и Молдовы. Мощный канал поставки героина из Ирана в страны Евросоюза ликвидирован", — написал он.

Отмечено, что злоумышленники действовали по тщательно продуманной схеме: создали несколько фиктивных строительных фирм и переправляли наркотики под видом стройматериалов.

"Героин маскировали в муляжах — пустотелых кирпичах. Из Ирана наркотик путешествовал транзитом через Украину в Молдову, где наркодилеры арендовали целый склад для расфасовки "товара". Затем этот героин должен был попасть на "черный рынок" Евросоюза", — добавил глава Нацполиции.

В свою очередь в Офисе генпрокурора отметили, что фигурантам готовится сообщение о подозрении в незаконной перевозке, сбыте и контрабанде наркотических средств (ч.2 ч.307, ч.2 ст.305 УК Украины).

Ранее в Гостаможне объяснили, почему в Украине контрабанды больше, хотя она есть во всем мире.

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