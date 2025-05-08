Фиктивные повестки и ВВК: как работники ТЦК наживаются на военнообязанных

Коррупция в ТЦК / © ТСН.ua

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В системе территориальных центров комплектования (ТЦК) правоохранители с начала 2025 г. выявили ряд коррупционных схем.

За последние месяцы стражи порядка раскрыли несколько громких дел: от продажи фиктивных повесток до незаконного обогащения руководителей.

ТСН.ua собрал известные случаи незаконного обогащения работниками ТЦК, вызвавших резонанс в обществе.

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Автопарк из элитных авто, которым владеют родственники

Госбюро расследований (ГБР) сообщило, что прокурор подал иск на конфискацию имущества семьи бывшего чиновника на 4,85 миллиона гривен.

Речь идет о двух элитных машинах — BMW X6 (2023) и Toyota Camry Hybrid (2022). Их в 2023-2024 годах купили близкие родственники чиновника, когда он возглавлял районный ТЦК и исполнял обязанности руководителя Харьковского областного ТЦК.

ДБР проверило доходы семьи и обнаружило, что такие покупки они не могли позволить себе легально.

В результате суд наложил арест на имущество. Рассмотрение дела продолжается.

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Бизнес на продаже повесток

В Одесской области 24-летний военнослужащий РТЦК и СП продавал мужчинам призывного возраста фиктивные повестки. Он пообещал одному из военнообязанных граждан документ, позволявший ему свободно передвигаться по территории Украины в течение шести дней.

За это военный-бизнесмен требовал тысячу долларов, а затем повысил сумму еще на две тысячи гривен.

Впоследствии, мужчина предлагал издавать аналогичные повестки, когда срок действия предыдущей истечет.

Делков задержали правоохранители при получении взятки. Ему грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества.

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«Помощь» с избеганием от мобилизации

Полтавский областной ТЦК сообщил, что сотрудница одного из районных центров комплектования подозревается в вымогательстве взятки.

СБУ и военная прокуратура 9 апреля 2025 зафиксировали, что женщина (гражданская работница) получила 1,5 тысячи долларов от мужчины. По предварительным данным, она обещала помочь ему избежать мобилизации.

Миллионер из Запорожского ТЦК

Высший антикоррупционный суд рассмотрит дело бывшего председателя Запорожского областного ТЦК. Он и его семья незаконно получили 5,5 миллионов гривен, сообщило Государственное бюро расследований 6 мая.

Суд будет решать вопросы конфискации в пользу государства:

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дом с земельным участком;

квартира, оформленная на дочь;

два автомобиля, которые оформлены на жену;

20 тысяч долларов наличными.

По данным следствия, семья покупала имущество за наличные, хотя официальные доходы были безналичными. Теперь недвижимость под арестом.

Также мужчина фигурирует по двум судебным делам:

первая — превышение полномочий, а именно: в 2022 году безосновательно насчитал подчиненным более миллиона гривен военных выплат.

Вторая — злоупотребление властью: заставлял подчиненных ремонтировать свою семейную недвижимость и способствовал уклонению от мобилизации.

Обновление данных за деньги

Госбюро расследований (ГБР) сообщило о подозрении двум военным командованиям ВСУ, организовавшим коррупционную схему в ТЦК Киева и Волынской области. Они предлагали за деньги «решить вопрос» с обновлением военно-учетных данных.

В январе 2025 года подполковник предложил военнообязанному мужчине обновить данные через «своих людей» в киевском ТЦК за четыре тысячи долларов. После уплаты военнообязанный прошел процедуру, но это было незаконно.

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Для других «клиентов» он предложил другой вариант — через ТЦК Волыни. За девять тысяч долларов он обещал оформить нужные документы, он обещал, что сам заполнит необходимые заявления, оформит фиктивный договор аренды о проживании «клиентов» на территории Волыни, пройдет за них ВВК.

В феврале к схеме подключился его руководитель — полковник, связавшийся с волынским ТЦК с просьбой помочь за деньги.

Схемой воспользовались три военнообязанных, которые передали деньги двумя частями девять и 13 000 дол. Правоохранители задержали фигурантов при получении третьей части взятки.

Задержанным доложено о подозрении в соучастии в уголовном правонарушении и в получении взятки. За это фигурантам грозит наказание в виде до 10 лет тюрьмы.

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Служба по «блату»

25 апреля правоохранители задержали начальника ТЦК Черновицкой области и его подчиненного за взятку в шесть тысяч долларов.

Они обещали местному жителю «тыловую» военную службу через поддельные документы.

По данным прокуратуры, фигуранты изменили категорию пригодности, чтобы мужчину не призвали на фронт. Оба получили подозрение, суд избрал меры пресечения.

Продолжается расследование.

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Ранее мы сообщали о скандальных случаях с мобилизацией, которые вызвали резонанс и критику в обществе.

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