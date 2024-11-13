Фиктивный развод и опека: ГБР разоблачило схему уклонения от мобилизации в Донецком суде

Сотрудники Государственного бюро расследований разоблачили схему уклонения от мобилизации в одном из судов Донецкой области.

Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

По данным следствия, помощник одного из судей, бывший правоохранитель, организовал выдачу фиктивных судебных решений о разводе и лишении родительских прав за $3 000. Это давало возможность мужчинам фактически на единоличное воспитание ребенка до 18 лет и получение отсрочки от армии, а также возможность беспрепятственного выезда за границу.

Деньги, которые работники ГБР нашли у фигурантов дела

12 ноября 2024 года помощнику судьи было сообщено о подозрении в совершении преступления по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины. Также ведется расследование возможной причастности других судебных работников, включая судей и руководство суда.

За преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до девяти лет с конфискацией имущества. Процессуальное руководство по делу осуществляет Офис генерального прокурора.

Напомним, что СБУ разоблачила масштабную схему для уклонистов в частном львовском университете. Призывников зачисляли на обучение вне лицензируемых годовых объемов, что позволяло военнообязанным оформлять отсрочки на основании справок "соискателя образования".