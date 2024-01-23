Фиктивный брак не помог бежать в Польшу: на границе разоблачили очередного "жениха"

24-летний парень, женившись на 34-летней женщине с III группой инвалидности, рассчитывал беспрепятственно попасть за границу.

На пункте пропуска "Ягодин", на границе с Польшей разоблачили уклониста, который с помощью фиктивного брака хотел бежать за границу.

Об этом пишет Западное региональное управление Госпогранслужбы.

В ходе оформления пассажиров поезда "Киев-Холм" пограничники обратили внимание на 24-летнего жителя Днепропетровщины.

Мужчина намеревался уехать за границу на основании документов о сопровождении личности с инвалидностью. Инспектору он предоставил соответствующую справку и свидетельство о браке.

Справка и свидетельство о браке, предоставленные "молодыми"

Во время проверки документов и общения с супругами пограничники выяснили, что их союз – фиктивный. Таким образом, женившись на 34-летней женщине с III группой инвалидности, мужчина рассчитывал беспрепятственно попасть за границу, однако не получилось.

Об обнаружении признаков уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 332 УК Украины (Незаконное переправление лиц через государственную границу Украины) пограничники проинформировали представителей Нацполиции.

Ранее сообщалось, что уклонист "изменил пол", чтобы убежать за границу.

Также мы писали, что женщина с инвалидностью пыталась вывезти за границу уклониста – сына своей подруги.

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