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Фиктивный брак за 1500 долларов: в Житомирской области разоблачили новую схему переправки мужчин за границу

Автор
Оксана РудаОксана Руда
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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Фиктивный брак за 1500 долларов: в Житомирской области разоблачили новую схему переправки мужчин за границу

Чтобы попасть за границу, мужчина решил заключить фиктивный брак, за который должен был запать 1500 долларов.

Трое жительниц Житомирщины подозреваются в организации фиктивного брака для переправки военнообязанного мужчины через границу.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

По данным следствия, знакомая военнообязанного организовала заключение фиктивного брака с женщиной с инвалидностью. Она привлекла еще двух знакомых для помощи.

За фиктивный брак и пересечение границы в сопровождении военнообязанного псевдоневесте пообещали 1,5 тыс. долларов.

Правоохранители разоблачили подельников непосредственно во время передачи первой части средств. В ходе обыска в автомобиле была изъята оговоренная часть средств и изготовленные документы.

© Офис генерального прокурора
Фото: Офис генерального прокурора

Трем жительницам Житомирской области сообщено о подозрении в организации незаконной переправки военнослужащего через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины).

Напомним, в 2022 году было разоблачено около 110 преступных групп, организовавших незаконные "путешествия через границу". В Государственной пограничной службе рассказали, как украинцы незаконно пытаются пересечь границу.

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