Фиктивный украинец пытался пересечь границу: имеет троих жен и троих детей – подробности (фото)

Во время пересечения границы разоблачили украинца, который является гражданином другого государства.

На границе Украины разоблачили "украинца", у которого трое жен, трое детей. Мужчина подделал документы, и как впоследствии оказалось, он – таджик.

Об этом сообщили в ГПСУ.

Как рассказали пограничники, мужчина следовал в Словакию рейсовым автобусом через пункт пропуска "Ужгород".

На контроле вместе с паспортом гражданина Украины для выезда за границу он предоставил три свидетельства о рождении детей – граждан Таджикистана.

В ходе опроса мужчина сказал, что по национальности он таджик и до приезда в Украину проживал в Таджикистане. Там, по его словам, он имеет двух жен, с которыми состоит в гражданском браке, и от которых имеет троих детей.

А в 2022 году он приехал в Киев и после женитьбы на украинке получил гражданство Украины.

"Впрочем, проверяя документы многогранного мужчины, в свидетельствах о рождении "его" детей пограничники обнаружили признаки подделки. В частности, инспекторы установили, что оригинальные данные во всех трех документах были вытравлены химическим веществом, а сверху нанесен новый текст", — рассказали в ГПСУ.

Поддельные документы о детях / Фото: Государственная пограничная служба Украины

На место происшествия вызвали сотрудников Нацполиции. Поддельные документы изъяла следственно-оперативная группа. В адрес Нацполиции пограничники направили сообщение об обнаружении признаков уголовного правонарушения по ст.358 УКУ "Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов".

Напомним, на границе задержали мужчину в странном снаряжении и маске (видео).

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