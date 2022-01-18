Филарет требует в ОАСК восстановить УПЦ Киевского патриархата

Филарет подал в суд на Госэтнополитику.

Патриарх Филарет обратился в суд, чтобы обязать Госслужбу по этнополитике и свободе совести зарегистрировать постановление о возобновлении УПЦ Киевского патриархата.

Об этом говорится на сайте Окружного административного суда Киева ( ОАСК ).

Филарет просит обязать Госэтнополитики "осуществить регистрацию Постановления Поместного Собора Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата как отменяющей прекращение религиозного объединения УПЦ КП и религиозного центра религиозной организации "Киевская Патриархия Украинской Православной церкви Киевского Патриархата".

Также он требует признать противоправным бездействие Государственной службы по этнополитике и свободе совести по поводу регистраций в госреестре соответствующего Постановления.

В настоящее время ОАСК решает вопрос открытия производства по этому административному иску.

Предыстория дела

15 декабря 2018 года состоялся объединительный собор трех украинских церквей, на котором объявили о создании ПЦУ. Ее возглавил митрополит Епифаний, 6 декабря 2019 года получивший из рук Вселенского патриарха Варфоломея Томос об автокефалии.

Митрополита Епифания называли креатурой Филарета. Именно на его избрании настаивал патриарх. Сам он не мог возглавить объединенную церковь, ведь одним из требований Варфоломея для предоставления Томосу было отречение тогдашних глава УАПЦ и УПЦ КП от претензий на руководство церковью.

Филарет стал почётным патриархом ПЦУ. Однако впоследствии между ним и Епифанием возник конфликт. В июне 2019 года во Владимирском соборе Киева Филарет и два епископа ПЦУ из России провели собрание, на котором заявили о возобновлении УПЦ КП.

Православная церковь Украины не признает это собрание легитимным.

Верховный Суд уже реагировал на попытки Филарета восстановить УПЦ КП. В июне 2021 года суд принял решение, что Украинская Православная Церковь Киевского Патриархата на Поместном соборе УПЦ КП была ликвидирована законно.

Юридически Филарет остается в составе епископата Православной церкви Украины. Но фактически он откололся от ПЦУ и сейчас возглавляет собственную небольшую церковную структуру, которая официально незарегистрирована.