Филарет запретил иерархам ПЦУ отпевать его — что содержится в духовном завещании патриарха

Патриарх Филарет / © УНИАН

Предстоятель Украинской православной церкви Киевского Патриархата Филарет обнародовал духовное завещание, в котором определил, каким должно быть церковное устройство после его смерти, и высказал просьбу не допускать иерархов Православной церкви Украины (ПЦУ) к проведению обряда отпевания.

Как сообщили на сайте УПЦ Киевского Патриархата, в документе Филарет подчеркнул, что украинское православие должно развиваться как независимая автокефальная Церковь.

Он призвал епископов и верующих забыть прошлые разногласия и собраться на новый объединяющий Собор для создания единой Украинской Православной Церкви - "независимой от Москвы и Константинополя", с собственным патриархом во главе.

В завещании Филарет также отметил, что остается действующим предстоятелем УПЦ Киевского Патриархата, а не почетным патриархом ПЦУ.

"После моей смерти чин отпевания и захоронения должны совершить архиереи УПЦ Киевского Патриархата во Владимирском кафедральном соборе Киева, а не представители ПЦУ", - говорится в завещании.

Справка

На Объединительном соборе в декабре 2018 г. Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП), Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ) и часть иерархов УПЦ Московского патриархата объединились в единую структуру — Православную церковь Украины (ВТО). Именно она впоследствии получила от Вселенского патриарха Варфоломея Томоса об автокефалии, то есть независимости от Москвы.

Однако почетному патриарху Филарету не понравилось, что главой новой церкви стал митрополит Эпифаний. В 2019 году он заявил о выходе из состава ВТО и "восстановлении" деятельности УПЦ Киевского патриархата. Его поддержали всего несколько иерархов, преимущественно из России.

Сейчас УПЦ КП остается небольшой религиозной структурой, имеющей ограниченное количество приходов — преимущественно в Киеве, с главным центром во Владимирском кафедральном соборе.

В то же время, даже во время полномасштабной войны, в России продолжает действовать "Русский экзархат" УПЦ КП, возглавляемый противоречивым митрополитом, известным публичными заявлениями в поддержку русского царя Николая II.

Напомним, В Православной церкви Украины (ВТО) 26 августа заявили об ухудшении состояния здоровья 96-летнего почетного патриарха Филарета.