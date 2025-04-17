Филатов показал последствия атаки БпЛА на Днепр (фото)

Атака на Днепр / © Борис Філатов

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В результате российских обстрелов в Днепре были повреждены 15 домов.

Об этом сообщил мэр города Борис Филатов.

«В разных районах Днепра уже идет ликвидация последствий ударов. Привлечены многие тяжелые коммунальные техники», — говорится в сообщении.

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Филатов заявил, что было повреждено по меньшей мере 15 домов. В их числе студенческие общежития, здания учебного заведения и пищевого предприятия.

«В больницах города помогают раненым. В общей сложности количество пострадавших увеличилось уже до 28 человек — четверо из них — дети», — заявил Филатов.

Ранее сообщалось, что вечером в среду, 16 апреля, в городе Днепре прогремели взрывы во время объявленной воздушной тревоги .

Мы ранее информировали, что в результате массированной атаки РФ по Днепру поздно вечером, 16 апреля, погибла еще одна женщина. Таким образом, в городе уже два погибших от последнего удара .