Филиал российского "Химпрома" и героин под видом фиников: в СБУ рассказали о задержании наркоторговцев (видео)

У злоумышленников изъяты оптовые партии наркотиков на сумму около 2 млрд гривен.

С начала полномасштабного вторжения СБУ нейтрализовала более 60 организованных группировок, которые, в частности, занимались контрабандой тяжелых наркотиков в Евросоюз через Украину. Среди них – российский наркосиндикат "Химпром", лидеры которого скрываются в Мексике.

Об этом в четверг, 28 декабря, сообщили в пресс-службе СБУ.

В результате в результате многоэтапных реализаций Службы безопасности за это время:

задержано и сообщено о подозрении 89 наркодельцам;

34 организатора и активные участники наркогруппировок получили реальные сроки тюремного заключения.

Благодаря оперативному реагированию Службы безопасности, удалось предотвратить создание трансграничных каналов поставки запрещенных веществ в ЕС.

У злоумышленников изъяты оптовые партии наркотиков на сумму около 2 млрд гривен.

Российский наркосиндикат завербовал двух экс-полицейских

Ряд важных спецопераций СБУ провела в отношении участников российской преступной организации "Химпром". При координации спецслужб РФ этот наркосиндикат еще с 2014 года пытается развернуть свою деятельность в Украине.

Преступная организация характеризуется четкой иерархической структурой и безусловным исполнением указаний своих руководителей, скрывающихся от правосудия в Мексике.

Разветвленная сеть участников "Химпрома" по всему миру насчитывает около 1 тысячи человек, которые ежемесячно обеспечивают нелегальную прибыль наркокартелю в размере более 2 млн долларов США.

В августе 2023 года в Киевской и Сумской областях СБУ обезвредила "филиал" "Химпрома". Среди задержанных – двое экс-чиновников подразделения Национальной полиции по борьбе с наркопреступностью, входивших в состав российского наркосиндиката.

Злоумышленники обустроили на территории двух регионов две мощные нарколаборатории, которые обеспечивали промышленное производство запрещенных веществ для продажи в Украине и ЕС.

Во время обысков у злоумышленников изъято 23 тонны прекурсоров (веществ для изготовления наркотиков) и около 150 кг готовых психотропов.

Из Ирана вместо фиников привезли героин

В октябре 2023 года СБУ совместно с правоохранительными органами Румынии ликвидировала контрабандный наркотрафик из Ирана в европейские страны.

В результате комплексных мероприятий в Одессе задержаны участники международной группировки, которые пытались переправить в Евросоюз почти 200 кг иранского героина под видом экспорта фиников.

Прекурсоры под видом строительных смесей

В конце августа 2023 года СБУ задержала четырех наркодельцов, которые отвезли из Восточной Азии в Украину 2 тонны запрещенных веществ.

Это были прекурсоры для производства особо опасных психотропов – PVP и мефедрона, злоумышленники перевозили их под видом строительных смесей. По имеющимся данным, в дальнейшем фигуранты планировали переправить "товар" в ЕС для продажи через собственных наркодилеров.

По разоблаченным фактам продолжаются комплексные меры по установлению всех лиц, причастных к международному наркобизнесу, и их привлечению к ответственности.

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