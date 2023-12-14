Филигранная работа: украинские бойцы уничтожили российского оккупанта в Донецкой области (видео)

Враг до сих пор не понял, что на территории Украины сохранить свою жалкую жизнь ему не удастся.

В ВСУ показали мощную работу дроном-камикадзе по живой силе противника. Бой происходил в окрестностях Марьинки на Донетчине.

Украинские бойцы филигранно уничтожили оккупанта в Донецкой области

Кадры обнародовал журналист Юрий Бутусов.

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Задание выполнили оператор с позывным "Айвенго" и его собратьями из подразделения "Гаруда" 46-й аэромобильной бригады. В результате армия РФ потеряла еще одного солдата.

Ранее Силы обороны ликвидировали оккупантов, пытавшихся продвинуться на Авдеевском направлении. По ним отработали украинские снайперы.

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