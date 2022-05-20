"Филигранная работа": украинские военные уничтожили три боевых бронированных машины оккупантов (видео)

Украинские защитники продолжают уничтожать российскую военную технику.

Так, львовские десантники уничтожили три боевых бронированных машины оккупантов.

Об этом сообщило Командование десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины.

"На видео зафиксирована филигранная работа артиллерийских подразделений. В частности, львовскими десантниками было уничтожено три боевых бронированных машины российских оккупантов", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее львовские десантники показали, как уничтожили два танка оккупантов "Стугной" и "Джавелином".

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