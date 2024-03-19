"Филигранная" работа: в Мариуполе россияне испортили дорогу в ходе "ремонта" (видео)

Оккупанты не принесли мариупольцам ничего, кроме бедности и смертей.

Все рассказы РФ о "восстановлении и ремонте" в Мариуполе – сплошная ложь для отмывания средств. В частности, жители Левобережного района жалуются на то, что россияне разрушили дорогу, которую только недавно совершили.

Об этом пишет Мариупольский городской совет.

В Мариуполе россияне испортили дорогу в ходе "ремонта"

"Левый берег, 52 училище. Выложили дорогу фемкой, чтобы дети ходили не по грязи, испортили дорогу тракторами и кранами", – пишут в Сети возмущенные жители.

Более того, "специалисты" из России организовали вокруг домов настоящую свалку. Теперь люди думают, что убирать все это придется самостоятельно.

"На жалобы никакого ответа от псевдоадминистрации города жители не получили", – добавили в горсовете.

Ранее Андрющенко рассказал, как проходят выборы в Мариуполе.

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