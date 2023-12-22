Фильмы как оружие: как Кремль готовил россиян к войне с помощью кино

Российская пропаганда с помощью кинематографа десятилетиями демонизировала украинцев и готовила россиян к войне с нашим государством.

Российская пропаганда снова зомбирует мозги украинцев – на этот раз Кремль нацелился на молодежь, романтизируя с помощью нового сериала "Слово пацана" бандитизм и криминальные разборки конца 1980-х – начала 1990-х годов.

Однако это уже далеко не в первый раз россияне используют кино как оружие. Как кинематограф стоит на службе у Кремля, разобрался ТСН.ua.

Следует вспомнить, что еще в советском кинематографе прослеживалось четкое правило – персонаж-украинец это недалекий хуторянин, очень часто жадный, над которым все насмехаются. В современном российском кино украинец почти всегда – это предатель.

Однако начнем мы не с советских, а с более поздних времен – от прихода диктатора Путина к власти

Брат-2

Фильм "Брат-2" вышел на экраны 2000 года, через год после прихода к власти Путина. На первый взгляд может показаться, что это боевик о так называемой "загадочной русской душе".

И хотя фильм откровенно украинофобский, наши соотечественники не брезговали его смотреть и показывать по украинским телеканалам. Что говорить, даже один из саундтреков "Брата-" – песня "Океана Эльзы".

По сюжету братья Данила и Виктор Багровы отправляются в Чикаго, чтобы вернуть российскому хоккеисту заработанные им деньги, которые с помощью кабального контракта забирают у него местный алчный бизнесмен и украинская мафия.

Виктор Багров и "украинская мафия"

И здесь можно увидеть четкий пропагандистский посыл в сюжете фильма – Америка – это сплошная несправедливость и чуть ли не абсолютное зло, американцы – тупые, настоящий "русский" может легко их обмануть или избить.

"Главный враг Данилы живет за океаном. Это – пндосы. Именно заокеанские пндосы являются очагом мирового зла и проектируют все проблемы для Родины Данила – к примеру, обманывают наших спортсменов, а когда этот обман раскрывается – убивают их. Еще п*ндосы занимаются наркотрафиком, съемками порнографии и угнетают н*гров. Достать заокеанских пиндосов сложно, но можно — если провести спецоперацию", — писал еще в 2018 году российский блогер Максим Мирович, даже не подозревая, как точно он подобрал определение "спецоперация".

Сергей Бодров в роли Данилы Багрова

Блогер отметил, что рекламная раскрутка "Брата-2" была беспрецедентной. И как мы знаем, это было не просто, ведь Кремль, чтобы на что деньги не дает.

Досталось в фильме и украинцам. Цитаты из ленты россияне сейчас оправдывают войну в Украине.

"Вы мне, годы, еще за Севастополь ответите", – говорит акор Виктор Сухоруков в роли Багрова-старшего, убивая "украинскую мафию". За 14 лет именно эту фразу использовали оккупанты в Крыму. Выражение Данилы Багрова "Сила в правде" уже в 2022 году пропагандисты обыграли, заменив букву на "V" – один из символов вторжения в Украину.

Сериалы "Солдаты" и "Кадеты" – армия РФ с "человеческим лицом"

Российский сериал "Солдаты" – рекордсмен среди российских сериалов. Целых 17 сезонов и 557 серий.

Вышел он в 2004 году и снимался до 2014-го, когда уже на Донбассе активно шли боевые действия.

Другой сериал "Кадеты" тоже был очень популярен в Украине. Он имел целью поощрить российских школьников поступать в Суворовские училища. Один из актеров Борис Корчевников стал рупором кремлевской пропаганды.

Главные герои сериала "Кадеты" / Фото: Студія "1+1"

Основная задача этих сериалов – показать российскую армию "с человеческим лицом". Не структуру, которая унижает честь и достоинство своих бойцов, где процветает дедовщина и коррупция, а сами военные – как свидетельствуют преступления в Украине, жестокие и кровожадные изверги.

Для российского зрителя сериалы должны были поощрить идти в армию и структуры Вооруженных сил РФ. Пропаганда здесь более изящная, ведь контент все же развлекательный. Украинцам он должен был показать, какая "крутая" жизнь у российских военных, как им хорошо и весело служится. Не то что в разграбленной в то время украинской армии.

"9 рота" и фильмы о войне в Чечне – восхваление военных преступников

Российский боевик "9 рота" откровенно восхваляет советских оккупантов в Афганистане, заставляет зрителя посочувствовать этим мальчишкам, которые, хоть и имеют недостатки, но никак не похожи на живодеров.

Кадр из ленты "9 рота"

"Многие из нас тогда смотрели этот фильм и вовсе не обращали внимание, как актеры постоянно озвучивают пропаганду. Даже больше, у многих эти солдаты вызывали восхищение. Они же "исполняли гражданский долг" в Афганистане. Они повторяют это на протяжении всего фильма "помощь братскому народу в Афганистане". Фактически то же самое они озвучивают сейчас", — отмечает коммуникационная менеджер национального проекта по медиаграмотности "Фильтр" Татьяна Дудник в комментарии "Громадському радіо".

Украинец в "9 роте" изображен как немного туповатый парень, над которым все насмехаются.

"Слушай, я без тебя считать умею, х*хол поганый. С тобой гов** хорошо хлебать, рта не дашь открыть", – говорит украинцу грузин. В ответ украинец говорит: "Что ты задел? Х*хол, х*хол. А ты кто? Козел горный. Вчера только с горы слез. Первый раз толчок в казарме увидел".

Ну, просто мечта россиянина – украинцы и грузины ссорятся между собой.

Уже после двух чеченских войн, где российские оккупанты традиционно "отличились" военными преступлениями, мародерством, убийствами и изнасилованием гражданских, российская пропагандистская машина решила отбелить своих "героев".

Так был снят ряд фильмов и сериалов, в которых россияне изображены храбрыми и отважными, а чеченцы – кровожадными террористами. Пожалуй, самым известным был минисериал "Грозовые ворота" о событиях 1999 года в Чечне. Что интересно, в ленте снялись актеры Михаил Пореченков, активно поддерживающий действия российских окупантов в Украине и даже сам бравший в руки оружие на Донбассе, и Анатолий Пашинин, поддерживающий Украину и даже воевавший в АТО.

"Мы из будущего-2", "Матч" о "злых бандеровцах"

В фильме "Мы из будущего-2" (2010 г.) украинцы изображены как предатели и нацисты – жестокие и кровожадные. Там бойцы УПА расстреливают взятых в плен гражданских, а один из главных героев, украинец, ранее бывший сторонником "бандеровцев", разочаровывается и переходит на сторону "борцов с нацизмом".

Минкульт еще в феврале 2010 года не рекомендовал его к показу. Несмотря на это, крымская организация "Русское единство" в мае 2010 смогла организовать показ фильма в кинотеатре украинского еще тогда Симферополя.

Аналогично, как соратники нацистов украинцы изображены в фильме "Матч".

"Это такая пропаганда "русского мира". Главное – показать: если человек одет в украинскую вышиванку – он коллаборант. В фильме показано, что если звучит украинский язык и присутствует украинский флаг, то это обязательно помощники фашистов", – возмущался в далеком 2012 году украинский политик Андрей Парубий

Фото из кинофильма "Матч". Пропаганда РФ намеренно ставит знак = между нацистской символикой и упоминанием о свободной Украине

Пропагандистский кинематограф РФ после 2014 года

После 2014 года РФ сняла ряд фильмов, оправдывающих агрессию на Донбассе. В частности, "Донбасс. Окраина" (2019 г.), "Ополченочка" (2019 г.) и "Солнцепек" (2021 г.).

Обратим внимание на последний. В "Солнцепеке" собраны традиционные пропагандистские клише кремлевской пропаганды о войне на Донбассе: мирное население обстреливают и убивают украинские силы, а не россияне, а в рядах ВСУ – множество иностранных наемников.

Что интересно, "Солнцепек" финансировал покойный уже в настоящее время глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, а вагнеровцы изображены в нем как положительные персонажи. Они появляются в конце фильма и спасают пророссийских боевиков. Пригожин якобы намекал, что именно он и его пособники станут решающей силой в войне против Украины. Однако главарь ЧВК "Вагнер" погиб — и, скорее всего, был ликвидирован по приказу Путина, а большинство вагнеровцев "удобрили" почву в Бахмуте и окрестностях.

Таким образом, мы видим, что путинский режим уже давно и до сих пор использует патриотические киноленты для подготовки зрителей к войне и оправдания собственных преступлений.

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