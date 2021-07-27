Филология, право и менеджмент: названы популярные специальности среди абитуриентов в 2021 году

Среди университетов, то приоритеты поступающих остались неизменными.
В Украине завершился прием заявлений и документов в учреждения высшего образования для получения образовательных степеней бакалавра и магистра. В общем абитуриенты подали 1 млн 85 тыс. 679 заявлений на бакалавриат и 166 тыс. 534 заявлений в магистратуру. Эти цифры на 7% выше, чем было в прошлом году.
Об этом сообщает Минобразования.
В топе выпускников школ такие университеты: Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко (53 777 поданных заявлений), Львовский национальный университет имени Ивана Франко (47326) и Национальный технический университет "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" (46235).
Больше всего заявлений от абитуриентов на бакалавриат поступило на такие специальности:
- Филология — 76371;
- Право — 67720;
- Компьютерные науки — 66 123;
- Менеджмент — 62227;
- Среднее образование — 44 136;
- Инженерия программного обеспечения — 43 618;
- Журналистика — 43215;
- Психология — 39529;
- Экономика 37 — 464;
- Маркетинг — 36080.
Магистры чаще всего выбирают для поступления выбирают такие высшие учебные заведения: Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко (11 483 поданы заявления), Национальный университет "Львовская политехника" (7738) и Национальный технический университет "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" (7061) .
Наибольшее количество заявлений поступающие в магистратуру подали на такие специальности:
- Право — 23404;
- Менеджмент — 11701;
- Среднее образование — 9280;
- Филология — 8528;
- Компьютерные науки — 8511;
- Психология — 6373;
- Экономика — 5845;
- Финансы, банковское дело и страхование — 5624;
- Публичное управление и администрирование — 4850;
- Компьютерная инженерия — 4058.
Обнародование рейтинговых списков в учреждения высшего образования на степени бакалавра и сквозного магистра состоится не позднее 28 июля. А для будущих магистров на основе бакалавра (магистра/специалиста) на места за средства бюджета такие списки будут обнародованы не позднее 2 августа.
Напомним, в этом году вступление на бакалавриат продлится с 1 июля, когда стартовало создания Е-кабинетов, и до 30 сентября — конечная дата зачисления на обучение контрактников. Вступительная кампания 2021 года в Украине для магистров началась в мае, когда они должны зарегистрироваться для сдачи единого вступительного экзамена по иностранному языку и единого вступительного испытания.
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