Филология, право и менеджмент: названы популярные специальности среди абитуриентов в 2021 году

Филология, право и менеджмент: названы популярные специальности среди абитуриентов в 2021 году

Среди университетов, то приоритеты поступающих остались неизменными.

В Украине завершился прием заявлений и документов в учреждения высшего образования для получения образовательных степеней бакалавра и магистра. В общем абитуриенты подали 1 млн 85 тыс. 679 заявлений на бакалавриат и 166 тыс. 534 заявлений в магистратуру. Эти цифры на 7% выше, чем было в прошлом году.

Об этом сообщает Минобразования.

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В топе выпускников школ такие университеты: Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко (53 777 поданных заявлений), Львовский национальный университет имени Ивана Франко (47326) и Национальный технический университет "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" (46235).

Больше всего заявлений от абитуриентов на бакалавриат поступило на такие специальности:

Филология — 76371; Право — 67720; Компьютерные науки — 66 123; Менеджмент — 62227; Среднее образование — 44 136; Инженерия программного обеспечения — 43 618; Журналистика — 43215; Психология — 39529; Экономика 37 — 464; Маркетинг — 36080.

Магистры чаще всего выбирают для поступления выбирают такие высшие учебные заведения: Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко (11 483 поданы заявления), Национальный университет "Львовская политехника" (7738) и Национальный технический университет "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" (7061) .

Наибольшее количество заявлений поступающие в магистратуру подали на такие специальности:

Право — 23404; Менеджмент — 11701; Среднее образование — 9280; Филология — 8528; Компьютерные науки — 8511; Психология — 6373; Экономика — 5845; Финансы, банковское дело и страхование — 5624; Публичное управление и администрирование — 4850; Компьютерная инженерия — 4058.

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Обнародование рейтинговых списков в учреждения высшего образования на степени бакалавра и сквозного магистра состоится не позднее 28 июля. А для будущих магистров на основе бакалавра (магистра/специалиста) на места за средства бюджета такие списки будут обнародованы не позднее 2 августа.

Напомним, в этом году вступление на бакалавриат продлится с 1 июля, когда стартовало создания Е-кабинетов, и до 30 сентября — конечная дата зачисления на обучение контрактников. Вступительная кампания 2021 года в Украине для магистров началась в мае, когда они должны зарегистрироваться для сдачи единого вступительного экзамена по иностранному языку и единого вступительного испытания.

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Новости Украины: вступительная кампания 2021 началась - абитуриенты подают заявления в вузы

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