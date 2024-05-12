Финал "Евровидения-2024" и оккупация украинских населенных пунктов в Харьковской области: главные новости ночи 12 мая 2024 года

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:

"Евровидение-2024": победу в конкурсе одержала Швейцария Читать далее –>

"Евровидение-2024": кто из стран поставил самые высокие баллы Украине и alyona alyona и Jerry Heil в финале Читать далее –>

Враг продолжает активизацию на границе Харьковщины — Deep State Читать далее –>

Deep State: враг продвинулся в Красногоровке и оккупировал шесть населенных пунктов Читать далее –>

Зафиксировано массовое скопление кафиров вблизи Старицы — Deep State Читать далее –>

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.