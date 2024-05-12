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Финал "Евровидения-2024" и оккупация украинских населенных пунктов в Харьковской области: главные новости ночи 12 мая 2024 года

Финал "Евровидения-2024" и оккупация украинских населенных пунктов в Харьковской области: главные новости ночи 12 мая 2024 года

Nemo на Евровидении 2024 / Фото: Associated Press

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:

  • "Евровидение-2024": победу в конкурсе одержала Швейцария Читать далее –>
  • "Евровидение-2024": кто из стран поставил самые высокие баллы Украине и alyona alyona и Jerry Heil в финале Читать далее –>
  • Враг продолжает активизацию на границе Харьковщины — Deep State Читать далее –>
  • Deep State: враг продвинулся в Красногоровке и оккупировал шесть населенных пунктов Читать далее –>
  • Зафиксировано массовое скопление кафиров вблизи Старицы — Deep State Читать далее –>

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