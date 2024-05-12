Финал "Евровидения-2024" и оккупация украинских населенных пунктов в Харьковской области: главные новости ночи 12 мая 2024 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:
- "Евровидение-2024": победу в конкурсе одержала Швейцария Читать далее –>
- "Евровидение-2024": кто из стран поставил самые высокие баллы Украине и alyona alyona и Jerry Heil в финале Читать далее –>
- Враг продолжает активизацию на границе Харьковщины — Deep State Читать далее –>
- Deep State: враг продвинулся в Красногоровке и оккупировал шесть населенных пунктов Читать далее –>
- Зафиксировано массовое скопление кафиров вблизи Старицы — Deep State Читать далее –>
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