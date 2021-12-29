Финалистка "Мисс Украина" цинично нарушила правила дорожного движения и похвасталась этим в Instagram: ее наказали

Девушку патрульные оштрафовали на 510 грн.
Участница финального этапа конкурса красоты "Мисс Украина-2021", модель Юлия Андриенко похвасталась в Instagram, как в Харькове катается по трамвайным путям. Поэтому ее уже оштрафовали.
Видео девушка опубликовала в Instagram, однако впоследствии удалила его.
Похвасталась нарушением дорожного движения в соцсетях
На кадрах девушка похвасталась, как она цинично нарушает правила дорожного движения.
"Говорила, что мне нельзя высокую машину, иначе я буду наглеть. И я не ошибалась", — говорит на видео претендентка на "Мисс Украина-2021".
Какова была реакция патрульной полиции
В патрульной полиции Харьковской области отреагировали на нарушение ПДД. Там сообщили, что из-за погоды в Харькове было затруднено движение транспорта, однако большинство водителей не нарушали ПДД.
"Сегодня в сети интернет распространилось видео, на котором видно, как водитель движется по трамвайным путям, отделенным от проезжей части. Видео со своим правонарушением она сама похвасталась на своей странице в социальной сети. Патрульные разыскали и опросили женщину. С правонарушением она была согласна. На гражданку инспекторы составили административное постановление по ч.2 ст.122 (Нарушение правил расположения транспортных средств) КУоАП", — сообщили в патрульной полиции Харьковщины.
Девушку патрульные оштрафовали на 510 грн.
Что известно о Юлии Андриенко
На странице "Мисс Украина" в Instagram говорится, что модель принимала участие в конкурсе красоты под номером 15. Ей 25 лет, родилась она в Харькове.
"Кандидат в мастера спорта по художественной гимнастике, закончила два экономических ВУЗа. Занимается моделингом и организацией съемок. Недавно Юлия создала собственный бренд головных уборов", — говорится на странице конкурса "Мисс Украина".
Читайте также:
- Пожар в "ковидной" реанимации на Прикарпатье: в каком состоянии пострадали и известна ли уже причина
- Был весь в крови и убегал босиком: на Хмельнитчине жена и теща выгнали из дома и тяжело ранили мужчину
- Была не пристегнута: подробности гибели 6-месячного ребенка в масштабном ДТП в Харьковской области (фото)