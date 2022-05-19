Финальная стадия войны самая сложная и кровавая: Зеленский заявил, что не может звать украинцев из-за границы

Президент в онлайн-формате пообщался с украинскими студентами.
Президент Владимир Зеленский объяснил, что пока не может призвать украинцев возвращаться из-за границы, ведь финальная стадия войны является самой сложной и кровавой.
Об этом глава государства сказал в ходе общения с украинскими студентами.
"Я не могу сегодня говорить "возвращайтесь домой" всем, кто за границей, потому что война не закончилась. Это пока выбор каждого человека", — отметил Зеленский.
Он подчеркнул, что финальная стадия самая сложная и кровавая.
"Мы не можем отмежеваться и сказать: "Все, война закончилась". Я вам скажу откровенно, что в Киеве после деоккупации Киевской области есть такое ощущение, что все никакой войны нет. До того момента, когда не летят ракеты", — сказал президент.
Зеленский заверил, что после завершения войны Украина будет уделять большое внимание вопросу безопасности.
"Страну, а особенно инфраструктуру безопасности мы будем строить на уровне Израиля и других ведущих стран. С лучшими технологиями безопасности", — подытожил он.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что нынешняя война в Украине является войной за независимость государства и цена всего этого – десятки тысяч жизней.
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