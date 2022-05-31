Финансировали оккупантов: завод в Кременчуге покупал детали в России по заоблачным ценам

Финансировали оккупантов: завод в Кременчуге покупал детали в России по заоблачным ценам

В Украине разоблачили схему вывода денег вагоностроительного завода на счета российских предприятий.

Крюковский вагоностроительный завод в Кременчуге Полтавской области систематически закупал детали у российского предприятия по завышенным ценам. 25% акций завода принадлежат гражданину России.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

Правоохранители провели обыски на предприятии и изъяли документы, подтверждающие противоправные действия россиянина. Корпоративные права завода арестовали.

В прокуратуре открыли уголовное производство по фактам завладения средствами предприятия и финансирования насильственного захвата государственной власти, изменения границ государственной границы Украины – ч. 5. ст. 191, ч. 4 ст. 110-2 Уголовного кодекса.

Напомним, на Днепропетровщине полицейские обнаружили целую семью поклонников "русского мира". Троих местных жителей - женщину, мужчину и сына - подозревают в коллаборационной деятельности.

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