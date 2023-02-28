Финансирует испытание ракет РФ: СБУ арестовала активы российского бизнесмена в Украине

Служба безопасности Украины арестовала активы российского бизнесмена Николая Сердюка в Киевской и Сумской областях. Он финансирует испытание вражеских ракет.

Об этом сообщили в СБУ.

Решение суда касается шести компаний россиянина по производству и исследованию буровой техники, а также изготовлению аграрной продукции. Общая стоимость арестованных активов составляет 60 млн грн.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Установлено, что Сердюк является владельцем "московского опытного завода буровой техники" и "Гидроинжстроя" и входит в ближайшее окружение руководителей финансово-промышленных групп Кремля.

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По указаниям российского бизнесмена, подконтрольные украинские предприятия производили высокотехнологичную продукцию для бурения нефтегазовых скважин и продавали ее за границу.

Значительную часть полученных доходов российский бизнесмен направлял на финансирование научно-испытательных полигонов РФ. В частности, на учебные центры, где россияне испытывали боевую авиацию и ракетное вооружение.

Чтобы скрыть свой бизнес в Украине после полномасштабного вторжения, Сердюк пытался "переписать" собственные предприятия на девять представителей подконтрольных коммерческих структур.

Фото: СБУ

Также он создал две новые фирмы в Сумской области и в одной из стран ЕС для нелегального вывода собственных доходов из Украины. Правоохранители разоблачили сделку и заблокировали ее.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти). Планируется сообщение о подозрении Сердюку и подконтрольных ему руководителей украинских коммерческих структур.

Кроме того, решается вопрос передачи российского имущества Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

Расследование продолжается.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Напомним, на Харьковщине СБУ задержала депутата Купянского районного совета, который приказал переоборудовать украинские больницы под военные госпитали российских оккупантов. Ранее коллаборант возглавлял городской отдел здравоохранения.

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