Финансовая помощь украинцам во время войны: полный перечень

Во время войны украинцы могут получить разные виды финансовой помощи. ТСН.ua подготовил список всех денежных выплат.

Помощь внутриперемещенным лицам на жительство

Внутри перемещенные лица (ВПЛ) получают финансовую помощь на проживание ежемесячно с даты обращения до первого месяца после окончания действия военного положения в Украине.

Деньги выплачиваются на каждое внутренне перемещенное лицо, данные о котором включены в Единую базу данных о ВПЛ. Размеры финансовой помощи таковы:

дети и лица с инвалидностью – 3000 гривен в месяц;

взрослый человек – 2000 гривен в месяц.

Помощь выплачивают из государственного бюджета в соответствии с постановлением Правительства №332.

Деньги выплачивают за месяц в полном размере, независимо от того, когда именно гражданин Украины обратился за их получением. Чтобы получить помощь, нужно обратиться в орган социальной защиты, уполномоченного лица органа местного самоуправления или ЦНАП. Заявление также можно подать через портал "Дія".

Деньги от ЮНИСЕФ для семей с детьми

Финансовая помощь рассчитана на семей с детьми (ее могут получить в том числе воспитатели или родители, усыновившие детей). Условия следующие:

в семье должно быть трое или более детей младше 18 лет, из которых по крайней мере один ребенок не достиг еще 2-летнего возраста;

в семье есть два или более детей младше 18 лет, из которых по крайней мере один ребенок имеет инвалидность.

Деньги выплачивают на средства международных доноров. Размер выплат составляет 2200 гривен в месяц на каждого члена семьи (но не больше пяти человек).

Компенсация владельцам жилья, размещающих в нем ВПЛ

Компенсацию могут получить владельцы жилых помещений частного жилищного фонда за размещение в квартирах или домах внутренне перемещенных лиц во время военного положения. Единственным условием для получения средств является то, что ВПЛ, живущие в жилом помещении, не получают ежемесячного адресного пособия от Правительства.

Деньги выплачиваются из государственного бюджета, местных бюджетов и других не запрещенных законодательством источников.

Размер компенсации — 443 гривен за каждое внутренне перемещенное лицо. Чтобы получить деньги, собственник жилья должен обратиться в орган местного самоуправления с соответствующим заявлением.

Выплаты от Всемирной продовольственной программы ООН для ВПЛ

Эта помощь только начинает активно действовать в Украине, поэтому ее можно получить пока только в двух областях — Ровенской и Винницкой.

Размер пособия составляет 2200 гривен на одного человека, а максимально можно получить — 6600 гривен.

Узнать больше об этом виде помощи можно, обратившись в орган социальной защиты населения территориального общества.

Средства от Агентства ООН по делам беженцев для внутренне перемещенных лиц

Эту помощь могут получить как зарегистрированные, так и незарегистрированные ВПЛ. Также она выплачивается всем пострадавшим в результате военных действий, проживающих на подконтрольных украинскому правительству территориях. Размер помощи – 2200 гривен на человека.

Помощь выплачивается только в ряде областей:

Днепропетровская;

Винницкая;

Закарпатская;

Тернопольская;

Львовская;

Хмельницкая.

Денежные средства поступают от международных доноров.

Получить больше информации об этом виде финансовой помощи можно на горячей линии по телефону: 0-800-307-711.

Финансовые выплаты гражданам Украины через платформу

Эту платформу положили начало обеспечению неотложных потребностей граждан Украины, которые пострадали из-за российской агрессии или были вынуждены покинуть место жительства из-за боевых действий. Ее создало Министерство социальной политики вместе с Министерством цифровой трансформации и Программы развития ООН в Украине.

Чтобы получить помощь, нужно подать соответствующую заявку на сайте.

Социальная помощь по обеспечению населения продовольственными товарами

Хотя это не финансовая помощь, но эта программа работает через областные военные администрации, чтобы население могло получить продовольственные и санитарно-гигиенические товары в тех территориальных общинах, которые определены распоряжением №204-р.

Чтобы оказать помощь, областные военные администрации утверждают особый порядок безвозмездного выдачи населению товаров, обеспечивая это выдавание собственными ресурсами.

Закупка осуществляется за государственный счет.

Программу реализуют согласно правительственному постановлению №328.