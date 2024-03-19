Финляндия предоставила Украине боевые катера: что известно

Пока тип и количество судов неизвестны.

Финляндия приняла решение о передаче Украине боевых катеров. В нашу страну они поступят транзитом через территорию Румынии.

Об этом сообщает Defense and Security Monitor со ссылкой на заявление президента Румынии Клауса Иоганниса.

Кроме того, речь идет о подготовке украинских военных в Румынии. Так, обучение пройдет около 50 солдат. Они будут овладевать именно предоставленными Финляндией катерами.

Ранее Швеция объявила о новой военной помощи Украине. В частности, страна должна передать Украине всего 10 боевых катеров, 20 групповых лодок и подводное оружие.

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