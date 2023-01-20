Финляндия предоставит Украине новый пакет военной помощи на 400 миллионов евро

В 12 пакет военной помощи Украине войдут тяжелое вооружения и боеприпасы.

Министерство обороны Финляндии заявило о предоставлении Украине 12 партии военной помощи стоимостью более 400 миллионов евро.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Украина продолжает нуждаться в поддержке в обороне своей территории, и нынешний пакет оборонной техники является однозначно крупнейшим на сегодняшний день. Финляндия поставляет Украине тяжелую артиллерию и боеприпасы", — заявил министр обороны Микко Савола.

В целях безопасной доставки помощи в Украину ее содержание его не раскрывается.

В общей сложности Финляндия выделила Украине военную помощь на 590 млн евро.

Напомним, президент Финляндии Саули Ниинисте ранее заявил, что его страна также может отправить Украине танки Leopard. Однако есть одно условие – должна быть соответствующая инициатива на уровне Европы.

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