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Финские музеи помогут Украине сохранить ее культурное наследие от обстрелов российских захватчиков

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Финские музеи помогут Украине сохранить ее культурное наследие от обстрелов российских захватчиков

УНИАН

Наибольшую помощь окажут Национальному музею Львова.

Финские музеи будут помогать Украине в сохранении её уникального культурного наследия.

Об этом пишет Yle.

Отмечается, что Государственное музейное Ведомство, Национальный музей и Национальная галерея уже приступили к подготовке операции.

Главным образом помощь будет предоставлена Национальному музею Львова на западе Украины. Да, музей получит упаковочные материалы, необходимые для защиты произведений искусства от повреждений.

"Просьбы о помощи поступают из всех уголков Украины. Военная агрессия России уже нанесла непоправимый ущерб культурному наследию Украины", — пишет издание.

Напомним, в Киеве устанавливают защитные конструкции для памятников культурного наследия. Работы по монтажу совместно с небезразличной общественностью осуществляет Департамент охраны культурного наследия.

Кроме того, с начала полномасштабной войны России против Украины от атак захватчиков уже пострадали, по меньшей мере, 59 культовых сооружений в восьми областях.

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