Финские музеи помогут Украине сохранить ее культурное наследие от обстрелов российских захватчиков

Наибольшую помощь окажут Национальному музею Львова.
Финские музеи будут помогать Украине в сохранении её уникального культурного наследия.
Об этом пишет Yle.
Отмечается, что Государственное музейное Ведомство, Национальный музей и Национальная галерея уже приступили к подготовке операции.
Главным образом помощь будет предоставлена Национальному музею Львова на западе Украины. Да, музей получит упаковочные материалы, необходимые для защиты произведений искусства от повреждений.
"Просьбы о помощи поступают из всех уголков Украины. Военная агрессия России уже нанесла непоправимый ущерб культурному наследию Украины", — пишет издание.
Напомним, в Киеве устанавливают защитные конструкции для памятников культурного наследия. Работы по монтажу совместно с небезразличной общественностью осуществляет Департамент охраны культурного наследия.
Кроме того, с начала полномасштабной войны России против Украины от атак захватчиков уже пострадали, по меньшей мере, 59 культовых сооружений в восьми областях.
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