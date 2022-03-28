Финские музеи помогут Украине сохранить ее культурное наследие от обстрелов российских захватчиков

Финские музеи помогут Украине сохранить ее культурное наследие от обстрелов российских захватчиков

Наибольшую помощь окажут Национальному музею Львова.

Финские музеи будут помогать Украине в сохранении её уникального культурного наследия.

Об этом пишет Yle.

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Отмечается, что Государственное музейное Ведомство, Национальный музей и Национальная галерея уже приступили к подготовке операции.

Главным образом помощь будет предоставлена Национальному музею Львова на западе Украины. Да, музей получит упаковочные материалы, необходимые для защиты произведений искусства от повреждений.

"Просьбы о помощи поступают из всех уголков Украины. Военная агрессия России уже нанесла непоправимый ущерб культурному наследию Украины", — пишет издание.

Напомним, в Киеве устанавливают защитные конструкции для памятников культурного наследия. Работы по монтажу совместно с небезразличной общественностью осуществляет Департамент охраны культурного наследия.

Кроме того, с начала полномасштабной войны России против Украины от атак захватчиков уже пострадали, по меньшей мере, 59 культовых сооружений в восьми областях.

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