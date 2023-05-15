Фирташ получил от СБУ подозрение о хищении миллиардов бюджетных средств: детали дела

Олигарх Дмитрий Фирташ получил от СБУ подозрение о присвоении государственного газа на миллиарды гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как стало известно, Фирташ вместе с топ-руководителями его компаний организовал схему хищения государственных средств на миллиарды гривен. Вместе с ним работали руководители Региональной Газовой Компании, которая управляет двадцатью гор- и облгазами, что составляет 70% всех газораспределительных сетей Украины.

"По данным судебно-экономической экспертизы, только в течение 2021 года незаконная деятельность фигурантов нанесла государству ущерб более чем в 4,2 млрд грн. При этом общая сумма ущерба, по предварительным оценкам, в течение 2016-2022 годов может составить более 18 млрд грн", — рассказали в СБУ.

По данным следствия, благодаря схеме чиновники могли украсть более 70% средств, которые предполагались на закупку голубого топлива — эти деньги фактически были украдены у украинцев, оплачивавших коммунальные платежи.

“Схема заключалась в том, что облгазы, подконтрольные Фирташу, покупали топливо у подконтрольной ему же компании. Но в действительности получали менее 30% от проплаченного размера газа. Образовавшийся из-за этой махинации дефицит покрывали за счет голубого топлива, которое находилось в государственной собственности – облгазы просто отбирали ”неполученное” топливо из газотранспортной системы Украины. При этом государству за это почти не платили, ссылаясь на отсутствие средств. По имеющимся данным, облгазы Фирташа уплатили государственному оператору украинской ГТС в среднем 30% от общей стоимости изъятого газа”, — отметили в СБУ.

Там также добавили, что в дальнейшем фигуранты уводили деньги в тень через сеть подконтрольных олигарху коммерческих структур. Из года в год они наращивали нанесенный для государства ущерб.

По данному факту Фирташу и двум руководителям ООО "РГК", руководителю ООО "Йе Энергия" и пяти руководителям облгазов сообщено о подозрении по ч.3 ст.27, ч.5 ст.191 и ч.3 ст.27, ч .3 ст.209 (“Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением”) УК Украины.

“Из них – пяти фигурантам подозрения сообщены заочно, поскольку они скрываются от правосудия за границей. Пока решается вопрос об объявлении их в международный розыск”, — подчеркнули в СБУ.

Напомним, что Служба безопасности задержала еще двух приспешников России во время стабилизационных мероприятий на освобожденных территориях Харьковской области.

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