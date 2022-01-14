Фишболы, булгур, шпундра: родители и воспитатели обсуждают новое меню Евгения Клопотенко для детсадов

Меню в детсадах на 95% осталось таким же, как и в школах.

В прошлом году Министерство здравоохранения ввело новые нормы школьного питания. Из меню убрали все вредное, вроде колбас и сосисок, а наоборот добавили больше полезных фруктов и овощей, уменьшили количество хлеба, соли и сахара. Разработчиком нового школьного питания стал известный в Украине повар Евгений Клопотенко. С января этого года новые нормы питания начали действовать в школах, также изменились блюда и в детских садах.

Что предлагают дошкольникам на завтраки и обеды и ужин и довольны ли родители новым меню, узнавал ТСН.ua.

Акцент на полезную вкусную еду с учетом национальных предпочтений

Как рассказал "Укринформу" кулинарный эксперт и основатель социального проекта "Новое школьное питание" по изменению культуры питания Cult Food Евгений Клопотенко, он завершил работу над новым меню для детских садов.

"Мы из школьного убрали некоторые специи (например, хмели-сунели) и уменьшили количество используемых продуктов. Малым детям нужно давать 5 раз в день молоко, поэтому добавили больше молочки и разных вариаций блюд с молоком. Но меню на 95% осталось таким, как в школах. Идея такова: дети едят здоровую пищу в садике, потом в школе, а потом и сами будут готовить здоровую пищу себе, а потом своим детям, а дальше внукам", — отметил Клопотенко.

Как отмечает кулинарный эксперт, полное внедрение и результаты реформы школьного и дошкольного питания украинцы почувствуют через несколько лет. За это время система питания должна перезапуститься.

Сейчас в меню дошкольникам предлагают фишболы, жаркое по домашнему, шпундру, верещаку, чили кон карне, морковный салат, булгур, йогурт с бананом и т.д.

УНИАН

Что говорят воспитатели

С нового года в дошкольных учреждениях поменялось питание. В основном воспитатели детсадов довольны новым меню. Говорят, что дети сначала относились к новым блюдам подозрительно, а сейчас понемногу привыкают.

"Больше овощей начали давать, горошек зеленый давали, больше фруктов, супы стали вкуснее, зеленушка в супах. Фишболы очень вкусные, там нет хлеба, сейчас они чисто рыбные или мясные. Были ленивые голубцы, выглядят аппетитно. К этому детям нужно привыкнуть. Они дома такое не едят. Помню, осенью впервые давали гороховое пюре, дети отставляли его, категорически не ели. Сейчас, когда меню изменили, его едят только так. Для этого нужно время", — рассказывает ТСН.ua воспитательница Татьяна Захарченко (г. Кривой Рог).

Она отмечает, что хотя в напитках и блюдах уменьшили количество сахара, дети их пьют. Есть блюда, которые некоторые дети пока не едят.

"Когда я увидела новое меню, была очень довольна. Сейчас читаю в фейсбук, как возмущаются родители, и не понимаю этого. Это хорошие изменения, в будущем дети привыкнут к здоровому питанию", — рассказала Татьяна Захарченко.

Что говорят родители

Мнения родителей разделились. Часть из них считает, что еда невкусная из-за малого количества сахара и соли, некоторые новым питанием удовлетворены.

"Мой ребенок посещает детский сад №566 в Днепровском районе Киева, и уже пятый день детки питаются по новому меню. Лично я, как мама, просто в восторге от того, что наконец-то уделяется внимание полезности пищи: добавились фрукты, цельнозерновой хлеб, исчезли молочные каши, которые мой ребенок никогда не ел и приходил домой голодный, когда их давали на ужин. Сейчас ест почти все, особенно радуют мясные изысканные блюда. А о кашах, появившихся в меню, говорит: "Это вкуснее всего, что я ела!". Реакция ребенка – самое ценное и наиболее показательное. Однозначно вкусно и нравится. Совсем не понимаю хейта, который идет в Сети. Возможно, люди привыкли к нездоровой пище и полезное, без горы сахара, кажется невкусным", — поделилась с ТСН.ua киевлянка Татьяна Л*.

"У нас в родительский чат каждый день бросают меню на день. Ребенок сейчас в младшей группе. С понедельника вижу, что меню изменилось. Больше свежих фруктов, рыбных блюд, яйцо вареное дают. Я не волнуюсь, что он там полуголодный. На днях, просматривая меню, спрашиваю у сына: "Ты яблочко съел сегодня?" Он мне отвечает: "А нам не давали". Это ребенок, конечно, но надеюсь, что в садике есть совесть, тем более что яблоки у нас по оптовым ценам по 6 грн. Меню изменилось, это видно. Мне странно было слышать от сына о яблоках", — рассказала ТСН мама 4-летнего мальчика Анастасия П* из Херсона.

Разработчик меню ответил на шквал критики в Сети

В последние дни украинцы активно обсуждают новое меню в школах. Шквалу критики подвергаются все: повара, власть и сам разработчик проекта Евгений Клопотенко. Кулинарный эксперт считает, что критика и человеческое неравнодушие являются движущей силой, поэтому спокойно к ней относится.

Об этом он написал на своей странице в инстаграмме.

"За последние дни тема школьного питания стала очень горячей и насобирала всякого. И адекватную критику, и слепой хейт, и поддержку, и прекрасных ботов, и реальный опыт столкнувшихся со школьной едой на местах. Появилась даже петиция на отмену меню от меня в садах. Хочу на это сказать: спасибо каждому. Потому что благодаря такой волне разных мыслей, эта тема остается на устах. Неравнодушие народа — это движущая сила перемен, и если за два года все негативные комментарии исчезнут, это значит, что школьным питанием можно больше не заниматься, а пока мы проживаем конфликт современного видения и старой системы. Мы не можем под ноль уничтожить старое, у страны нет на это ни ресурса, ни опыта, ни поддержки. Приходится все делать постепенно", — написал Клопотенко.

Он добавил, что со своей командой они читают комментарии украинцев, анализируют и прописывают дальнейшие шаги.

Евгений Клопотенко отметил, что на сегодняшний день тема питания детей в школах болезненна, но умалчивать существующие проблемы не стоит.

"Я знаю, что эта тема болит. И болит она сильно, потому что это дети. Поэтому каждый комментарий я понимаю, имею такие же эмоции, и шаг за шагом внедряю будущее в те условия, которые есть сейчас. Но у меня есть единственная просьба. — не молчите. Это — хуже всего. Лучше пишите хейт, однако не молчите. Потому что изменения происходят там, где есть голос. Всем спасибо", — резюмировал Евгений Клопотенко.

Напомним, в новом меню по реформе школьного питания появилось 160 разнообразных блюд, которые должны обеспечить учащегося сбалансированным и полезным питанием.

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