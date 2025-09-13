Фишинговая ссылка в соцсети стоила жительнице Николаевщины более 100 тысяч гривен: подробности

Деньги / © УНИАН

Реклама

В Николаевской области 41-летняя жительница Братской общины стала жертвой мошенничества: после перехода по фейковой ссылке о «денежной помощи» с ее счета исчезли более 100 тысяч гривен.

Об этом сообщили в полиции Николаевской области

По информации правоохранителей, женщина увидела в социальной сети объявление о возможности получить финансовую поддержку от международных партнеров. Перейдя по ссылке, она ввела персональные данные, реквизиты банковской карты и код подтверждения с телефона.

Реклама

После этого доступ к мобильному банкингу потерпевшей был заблокирован, а деньги исчезли со счета.

По факту мошенничества следователи начали уголовное производство по ч. 4 ст. 190 УК Украины. Подозреваемым в подобных преступлениях грозит до восьми лет лишения свободы.

Правоохранители в очередной раз подчеркивают: не переходите по сомнительным ссылкам, не вводите персональные данные и коды подтверждения на неизвестных ресурсах, а любую информацию о финансовых выплатах проверяйте только на официальных сайтах.

Напомним, ранее мы писали о том, что соцсетями распространялась фейковая информация о якобы принятой программе выплат в размере 24 тысяч гривен для тех, кто не выезжал из Украины после 24 февраля 2022 года.