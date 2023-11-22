Фитнес под экстези: тренер в Одессе "разнообразил" спортивные занятия (видео)

Одессит заказывал психотропные вещества из Германии через Интернет и получал их под видом посылок компьютерной техники.
В Одессе задержан наркодилер, работавший фитнес-тренером в спортклубе. Таблетки экстези он сбывал узкому кругу знакомых, которые являлись его постоянными клиентами.
Об этом сообщили в среду, 22 ноября, в пресс-службе Госпогранслужбы.
38-летний мужчина, осознавая риски своего нелегального "бизнеса", соблюдал четкие меры конспирации. Он заказывал психотропные вещества из Германии через Интернет. Психотропный препарат MDMA/Ecstasy наркодилер получал в Одессе под видом зарубежных посылок "техники из Европы" — сами таблетки были спрятаны в компьютерной технике.
Пограничники задержали преступника "на горячем" во время получения очередной почтовой отправки. В посылке обнаружили 500 таблеток экстази.
Задержание происходило совместно с сотрудниками СБУ и таможни, при процессуальном руководстве Офиса генпрокурора Украины.
Дилеру сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 305 и ч.2 ст. 307 УК Украины.
Напомним, в Одессе 40-летний мужчина использовал маленькую дочь в качестве прикрытия для продажи кокаина.
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