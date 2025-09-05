Фицо ответил, обсуждал ли с Путиным энергоблокаду Украины

Фицо и Зеленский / © Офис президента Украины

Реклама

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо опроверг слухи о том, что диктатор Путин в Китае убеждал его устроить энергетическую блокаду Украины.

Такое заявление словацкий премьер сделал на брифинге после переговоров с президентом Владимиром Зеленским в Ужгороде.

«Информация, которую вы получаете, что мы говорили о какой-то энергетической блокаде Украины — это неправда. Это совершенно не являлось предметом переговоров. На встрече с президентом Путиным, прежде всего, мы сосредоточились на вопросах двустороннего сотрудничества Словакии и России», — заверил Фицо.

Реклама

Политик признал, что между Словакией и Украиной существуют разногласия по вопросам энергетических ресурсов. По его словам, в некоторых энергетических вопросах между странами — диаметрально противоположные взгляды.

«Я не буду оценивать вчерашнее заявление, которое я услышал от президента Трампа… С одной стороны, многие российские нефтепродукты поступают в Европу, с другой стороны, все еще большое количество европейских стран берут их СПГ, поэтому истина где-то посередине», — подытожил Фицо.

Ранее российские пропагандистские СМИ сообщали, что диктатор Владимир Путин в Пекине призвал страны Восточной Европы прекратить реверсные поставки газа и электроэнергии в Украину.

Напомним, Фицо после встречи с Зеленским заявил, что всегда был за мир в Украине, и объяснил роль Словакии в гарантиях безопасности.

Реклама