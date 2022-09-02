"Физическая целостность объекта была нарушена": глава МАГАТЭ представил предварительный отчет о Запорожской АЭС

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси представил предварительный отчет по итогам визита миссии на Запорожскую АЭС. Так, хуже всего он оценил целостность станции, которая была нарушена в результате боевых действий.

Заметим, что на ЗАЭС еще находятся работники миссии МАГАТЭ, поэтому окончательный отчет о ситуации на станции будет обнародован на следующей неделе.

Об этом Гросси рассказал на пресс-конференции, представив таблицу с измерениями ряда показателей, касающихся работы АЭС.

"За этими цветами стоит очень детальный технический анализ того, как мы воспринимаем ситуацию на АЭС. Итак, первое – физическая целостность объектов. Здесь она красная и значительно красная, потому что мы видели военные действия вокруг АЭС. И я смог увидеть собственными глаза вместе со своей командой влияние, знаки или остатки от снарядов на зданиях, что означает, что физическая целостность объекта на самом деле была нарушена и не раз, а несколько раз", — рассказал глава МАГАТЭ.

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Вторая колонка – полная функциональность систем по обеспечению защиты и безопасности. Она отмечена желтым цветом. Это означает, что большинство систем работают и находятся в хорошем состоянии.

Третья – рабочие условия для персонала. Она не полностью отмечена красным цветом, ведь персонал продолжает работать, а также функционируют два энергоблока. Поэтому в целом АЭС продолжает действовать.

Четвертая – обеспечение электроэнергией. Она тоже наполовину красная, а наполовину желтая. Так, было зафиксировано несколько раз, когда электроэнергия либо выключалась полностью, либо прерывалась. Однако когда было полное выключение электроэнергии, дизельные генераторы работали в нормальном режиме. Они производили энергию для охлаждающих энергоблоков.

Пятая – логистические цепочки поставок на АЭС. Она наполовину желтая и наполовину зеленая. Учитывая военную ситуацию, логистические цепочки прерваны, однако значительных проблем из-за этого на станции не было.

Шестая – ситуация с радиационным фоном и реакцией на ЧС. Она наполовину красная и наполовину зеленая. Глава МАГАТЭ сообщил о серьезных препятствиях и перерывах в работе, но системы действуют.

Седьмая – надежность коммуникаций с регулятором. Она желтая. Эта функция все еще происходит с определенными сложностями.

Фото: Associated Press

Скриншот с видео

"Я до сих пор считаю, что эта ситуация (на ЗАЭС – ред.) чрезвычайно тяжелая, наполнена серьезными вызовами. Мы будем требовать постоянную поддержку и мониторинг, который мы пытаемся оказать сейчас, находясь там", – сказал Гросси.

"Мы получаем эту информацию практически все время и непрерывно. И сейчас мы пытаемся глубинным образом ее оценить – какова текущая ситуация. Я надеюсь выдать отчет как можно раньше в начале следующей недели, как только у нас появится полная картинка понимания ситуации до завершения выходных", – сообщил глава МАГАТЭ.

Напомним, 1 сентября миссия МАГАТЭ посетила захваченную россиянами Запорожскую АЭС в Энергодаре. Гендиректор МАГАТЭ и глава миссии Рафаэль Гросси сообщил, что удалось увидеть "ключевые вещи" в первые часы визита на ЗАЭС.

После этого миссия МАГАТЭ уехала со станции, оставив там 5 своих экспертов, которые продолжат работу.

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