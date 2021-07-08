Физкультминутка в городском трамвае: в Кременчуге пенсионер показал мастер-класс по подтягиваниям (видео)

Физкультминутка в городском трамвае: в Кременчуге пенсионер показал мастер-класс по подтягиваниям (видео)

Мужчина схватился за поручни и стал подтягиваться.

В Кременчуге Полтавской области пенсионер во время движения трамвая занимался спортом. Он повис на перилах и начал подтягиваться.

Видео минутки спорта в общественном транспорте выложили в телеграмм-канала Х*Кременчуг.

На кадрах видно, как пассажир пожилого возраста повис на перилах трамвая и стал подтягиваться, причем, получалось у него это весьма неплохо.

"Спортивная атмосфера в тралике", — подписали видео авторы.

Мысли подписчиков канала по поводу действий пенсионера разделились. Некоторые считают, что для своих лет он находится в отличной физической форме, другие — что подтягивание на перилах в трамвае — не самое лучшее место для занятий спортом.

В Кременчуге пенсионер показал мастер-класс по подтягиваниям

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