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"Флаг украинский — на месте": в Конотопе заявили, о смене власти речи идти не может

"Флаг украинский — на месте": в Конотопе заявили, о смене власти речи идти не может

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"Флаг украинский — на месте": в Конотопе заявили, о смене власти речи идти не может

Associated Press

Переговоры продолжались чуть больше десяти минут.

Россияне прибыли в Конотоп "договариваться" о сдаче города: власти заявили, что об этом не может быть и речи.

Об этом сообщил глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий.

"Разговор с россиянами в Конотопе уполномоченного мной от военной администрации длился около 12 минут. Я был на громкой связи во время переговоров. Договоренность следующая: Ни о какой смене власти речь не может идти. Они заинтересованы в правопорядке. Ввода войск не будет. Флаг украинский – на месте", — подчеркнул Живицкий.

По его словам, есть договоренность. За ней: не должно быть взаимных провокаций.

"Они остаются стоять на своих позициях. Будет обеспечен беспрепятственный проезд коммунального транспорта и служб, автомобилей скорой, с продуктами, гуманитарных грузов", — подчеркнул глава ОГА.
По его словам, для обеспечения безопасности в городе и контроля будут дополнительно установлены блокпосты в глубь города Конотоп.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 12:00 1 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • самолеты — 29
  • вертолеты — 29
  • танки – 198
  • боевые бронированные машины — 846
  • пушки — 74
  • ЗРК "Бук" — 1
  • "Грады" — 21
  • автомобильная техника — 291
  • цистерны – 60
  • БпЛА ОТР2 – 3
  • корабли и катера — 2
  • Личный состав ориентировочно – 5300

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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