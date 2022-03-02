"Флаг украинский — на месте": в Конотопе заявили, о смене власти речи идти не может

Переговоры продолжались чуть больше десяти минут.

Россияне прибыли в Конотоп "договариваться" о сдаче города: власти заявили, что об этом не может быть и речи.

Об этом сообщил глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий.

"Разговор с россиянами в Конотопе уполномоченного мной от военной администрации длился около 12 минут. Я был на громкой связи во время переговоров. Договоренность следующая: Ни о какой смене власти речь не может идти. Они заинтересованы в правопорядке. Ввода войск не будет. Флаг украинский – на месте", — подчеркнул Живицкий.

По его словам, есть договоренность. За ней: не должно быть взаимных провокаций.

"Они остаются стоять на своих позициях. Будет обеспечен беспрепятственный проезд коммунального транспорта и служб, автомобилей скорой, с продуктами, гуманитарных грузов", — подчеркнул глава ОГА.

По его словам, для обеспечения безопасности в городе и контроля будут дополнительно установлены блокпосты в глубь города Конотоп.