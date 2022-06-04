Флаг Украины, развевающийся над "Азовсталью", передали в музей

Начальник ГУР МО Кирилл Буданов и защитники Мариуполя передали в экспозицию "Украина – распятие" Государственный Флаг Украины, развевающийся над "Азовсталью".

Экспозиция развернута в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

"Чтобы передать на пожизненное хранение реликвию, что вскоре станет титульным экспонатом музейной коллекции свидетельств российско-украинской войны, вместе с генерал-майором Кириллом Будановым в музей посетили защитники Мариуполя. Указанная реликвия – это Государственный Флаг Украины, который развевался над "Азовсталью" и, как и раненые воины, был спасен из ада сталеварни", — говорится в сообщении.

Буданов, в свою очередь, убежден, что придет время, когда этот флаг, уже как музейный экспонат, снова побывает в свободном украинском городе Мариуполь.

Отмечается, что на мероприятии побывали и жены защитников Города-героя, которые до сих пор находятся в плену.

"Невероятную силу духа и несгибаемости излучают эти мужественные женщины. Они полны сил и уверенности, они борются и будут бороться за своих мужчин-героев", — говорят в ГУР.

Напомним, глава МВД Украины Денис Монастырский сообщил, что у государства есть информация об условиях содержания и возможности освобождения из плена бойцов полка "Азов" благодаря тому, что с ними общаются военные разведчики.

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