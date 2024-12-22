Флаги УПА на бронетехнике от Польши: офицер "Азова" отреагировал на возмущение польского министра обороны

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш, возмутившийся из-за красно-черных флагов УПА на польских БТР Rosomak, использовал тему "исторической войны" ради порции дешевой популярности.

Об этом сказал офицер 12-й бригады специального назначения "Азов" НГУ Роман Пономаренко в комментарии "24 канала".

Он подчеркнул, что такое заявление должностного лица только поднимает градус неприятия Украины в польском обществе.

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При этом, по словам офицера "Азова", министр Косиняк Камыш продемонстрировал, что Польша не воспринимает реально угрозу поражения Украины в войне.

"Теоретическое украинское поражение в войне для них воспринимается не через тезис "Польша станет следующей жертвой России", а как возможность чужими руками убрать потенциального конкурента на роль регионального лидера", — отметил Пономаренко.

Офицер "Азова" отметил, что польский министр не акцентировал на том, что техника с флагами УПА воюет на фронте и удерживает российских захватчиков как можно дальше, в частности, и от границы Польши.

Пономаренко также напомнил, что один из величайших антикоммунистов в истории Уинстон Черчилль не выражал своего возмущения тем, что во времена Второй мировой войны на британской военной технике, поставляемой в Советский Союз, рисовали советскую коммунистическую символику.

Напомним, польский министр обороны Косиняк-Камыш назвал флаги УПА "провокацией, которой не должно быть". По его словам, он поручил срочно связаться с украинским атташе в Варшаве "для выяснения этого вопроса".

Польшу возмутили флаги УПА на переданной ВСУ технике

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