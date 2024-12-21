Флаги УПА на переданной ВСУ технике: Польша выразила негодование (видео)

Польша передала украинским военным сотню Rosomak.
Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш возмутился из-за красно-черных флагов УПА, которые украинские военные прикрепили к бронетранспортерам Rosomak. Эту технику ВСУ получили от Варшавы
Об этом говорится в сообщении польского министра.
Косиняк-Камыш назвал флаги УПА "провокацией, которой не должно быть". По его словам, он поручил срочно связаться с украинским атташе в Варшаве "для выяснения этого вопроса".
"Флаги УПА на бронетранспортерах Rosomak, переданных Польшей украинской армии, являются провокацией, которой не должно быть. Я приказал срочно вмешаться украинскому атташе в Варшаве, чтобы выяснить этот вопрос", — говорится в сообщении главы польского Минобороны.
Отметим, что телеканал WarNewsPL обнародовал на платформе X видео, на котором видны два колесных бронетранспортера Rosomak с флагами УПА.
Украинские силы обороны получили Rosomak от Польши после начала полномасштабного вторжения. По данным канцелярии польского президента, Варшава предоставила сотню таких машин.
Как сообщалось, в Польше хотят приравнять ОУН и УПА к фашизму. Польские политики внесли в Сейма законопроект, предусматривающий криминализацию пропаганды идеологий ОУН, УПА и упоминаний о Степане Бандере.
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