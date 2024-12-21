Флаги УПА на переданной ВСУ технике: Польша выразила негодование (видео)

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш возмутился из-за красно-черных флагов УПА, которые украинские военные прикрепили к бронетранспортерам Rosomak. Эту технику ВСУ получили от Варшавы

Об этом говорится в сообщении польского министра.

Косиняк-Камыш назвал флаги УПА "провокацией, которой не должно быть". По его словам, он поручил срочно связаться с украинским атташе в Варшаве "для выяснения этого вопроса".

"Флаги УПА на бронетранспортерах Rosomak, переданных Польшей украинской армии, являются провокацией, которой не должно быть. Я приказал срочно вмешаться украинскому атташе в Варшаве, чтобы выяснить этот вопрос", — говорится в сообщении главы польского Минобороны.

Отметим, что телеканал WarNewsPL обнародовал на платформе X видео, на котором видны два колесных бронетранспортера Rosomak с флагами УПА.

Польшу возмутили флаги УПА на переданной ВСУ технике

Украинские силы обороны получили Rosomak от Польши после начала полномасштабного вторжения. По данным канцелярии польского президента, Варшава предоставила сотню таких машин.

Как сообщалось, в Польше хотят приравнять ОУН и УПА к фашизму. Польские политики внесли в Сейма законопроект, предусматривающий криминализацию пропаганды идеологий ОУН, УПА и упоминаний о Степане Бандере.

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