«Фламинго» атаковали Волгоград: Зеленский отреагировал и сделал заявление

Владимир Зеленский. / © Associated Press

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В ночь на 27 июня Украина нанесла ракетный удар «Фламинго» по стратегическому объекту в городе Волгоград. Этот оборонный объект РФ работает на войну, поэтому является справедливой целью для дальнобойных санкций Киева.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

Глава государства раскрыл детали ночного удара ракетами FP-5 «Фламинго», поразившими крупный промышленный комплекс РФ «Титан-Баррикады» в Волгограде. По данным президента, зафиксировано попадание, после которого возник пожар на территории завода

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На этом предприятии производят артиллерийские системы и специальную военную технику. В частности, элементы пусковых ракетных установок.

«География украинских дальнобойных санкций постоянно расширяется. И именно наше давление ежедневно закладывает основу для того, чтобы наконец достойный мир был. Я благодарен каждому украинскому инженеру и воину, обеспечивающему нашу дальнобойность», — заявил Владимир Зеленский.

Атака на завод в Волгограде — что известно

Ночью 27 июня в российском Волгограде раздались взрывы. Местные власти объявили ракетную опасность, а Росавиация ограничила работу аэропорта. В городе произошла атака на предприятия военно-промышленного комплекса РФ.

Советник министра обороны Сергей Стерненко подтвердил, что «Фламинго» поразили стратегический объект на территории РФ. Были поражены три важных объекта непосредственно на территории завода. Разрушения получили цех №2, производственный корпус цеха №38, а также еще один цех, назначение которого устанавливается.

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