Украинская ракета «Фламинго» / © Associated Press

Реклама

Украинский военный аналитик Дмитрий Снегирев подверг сомнению реальное использование и эффективность отечественного высокотехнологичного средства поражения, известного как «Фламинго». особенно в контексте ударов по глубокому тылу России.

Об этом он сказал во время эфира на КИЕВ24.

Эксперт отметил значительную разницу между заявленными рекламными характеристиками ракеты (дальность до 3000 км и боевая часть 1100 кг, превышающая показатели «Томагавка») и фактическими результатами на фронте.

Реклама

«Мы не видим даже использование „Фламинго“ в моменте удара по энергетической инфраструктуре страны-оккупанта. Три тысячи километров, где те самые блекауты? Пока блекауты только в приграничных областях: Воронецкая, Брянская и Белгородская области. То есть в зоне поражения либо HIMARS, либо модифицированных украинских С-200. Но „Фламинго“ должно было дотянуться до Санкт-Петербурга, до Москвы без проблем», — сказал эксперт.

Аналитик подчеркнул: «Для того, чтобы был спрос среди инвесторов, нужны данные объективного контроля реального применения „Фламинго“, а не рекламные буклеты».

«То, что сейчас прорекламировано, это дальность поражения до 3 тысяч километров. Замечу, у тех же „Томагавок“ 1600. Это уже привлекает, соответственно, и инвесторов, и возможных покупателей. Плюс боевая часть „Фламинго“ 1100 килограммов, в то время как „Томагавков“ примерно до 500 килограммов. То есть опять-таки это говорит в плюс этих средств поражения.

Ранее сообщалось, что Украина начала использовать крылатые ракеты FP-5 «Фламинго».