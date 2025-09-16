"Фламинго" может стать "Томагавком": эксперт назвал, как этого добиться

Ракета Фламинго / © Associated Press

Реклама

Украинская ракета «Фламинго» , несмотря на ее относительную простоту, имеет потенциал для модернизации и может достичь уровня американской крылатой ракеты «Томагавк».

Об этом рассказал авиационный эксперт Анатолий Храпчинский в эфире «Фабрики новостей», передает УНИАН.

«Дешевое, но качественное решение»

Комментируя производство «Фламинго», которое некоторые называют «гаражным», эксперт отметил, что это «очень интересное технологическое решение». По его словам, эта ракета является «дешевым, но качественным решением», и возможность доставлять в тонну полезной нагрузки чрезвычайно важна для Украины.

Реклама

Анатолий Храпчинский напомнил, что Россия, обходя санкции, наращивает собственное производство вооружения. Потому Украина должна увеличивать свои возможности для ударов по военным заводам РФ. Эксперт подчеркнул, что для эффективного поражения производственных мощностей 150 кг взрывчатки, которую несут дроны, недостаточно.

Модернизация и будущее Фламинго

Хотя «Фламинго» пока не может, как «Томагавк», менять цель во время полета, Храпчинский уверен, что это только вопрос времени. По его словам, «композитные материалы, появление собственного двигателя» — все это в будущем позволит ракете стать еще более эффективным.

«Нам нужно чем-то бить по территории России… и здесь понятно, что нужно будет нагружать ПВО врага. Но одно — запускать 100 ударных беспилотников и одну ракету с тонной полезной нагрузки, а другое дело — просто запускать 100 ударных беспилотников», — добавил эксперт.

Он намекнул, что «Фламинго» имеет гораздо более совершенную «начинку», чем это было официально показано.

Реклама

Напомним, нет никаких сомнений в существовании крылатой ракеты «Фламинго», которую называют важнейшей разработкой украинского ВПК, несмотря на слухи, распространяемые в информационном пространстве.

Украина должна масштабировать производство собственных баллистических ракет типа Сапсан, Фламинго и другого дальнобойного вооружения. Это один из рычагов, которым удастся остановить Россию и вынудить агрессора перейти к остановке ведения боевых действий.