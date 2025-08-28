Фламинго на Одесчине: как розовые птицы выживают между войной и людьми

Фламинго в Одесской области образовали большую колонию / © Думская

Реклама

Розовые фламинго – редкие гости для Украины, но единственным местом, где они смогли загнездиться, стали мелководные лиманы Одесчины. За четыре года популяция этих грационных птиц выросла из единичных особей в полуторатысячную колонию. Несмотря на это, успешно вывести потомство фламинго смогли всего один раз. Этому мешают как природные факторы, так и человеческое влияние.

Об этом пишет Укринформ.

Розовое чудо в заповедных лиманах

В 2023 году произошло историческое событие – розовые фламинго впервые в Украине вывели птенцов. На свет появилось около 200 маленьких птиц. Этому предшествовала настоящая эпопея. Птицы прилетели, но сначала выбрали неудачное место для гнездования, где постоянно проходили военные тренировки. Испугавшись шума, они перелетели на другой остров, ближе к деревне, где построили 270 гнезд. Но и там не отложили яиц, вероятно, чувствуя опасность. В конце концов фламинго вернулись на первый остров, где военные тренировки уже не проводились, и там смогли спокойно вывести потомство. Это был настоящий праздник для учёных и местных жителей.

Реклама

«Это было событие! Приехали все работники парка, местные жители с детьми, многие друзья. Это был настоящий праздник», – рассказал сотрудник Нацпарка Иван Русев.

Символическим моментом стало то, что первый окольцованный птенец назвали Победа. Уже через несколько месяцев окольцованные птицы видели в Болгарии, впоследствии — в Турции и Италии.

«Очень важно знать, где твои птицы, чтобы иметь коммуникацию с тамошними людьми, которые за ними наблюдают», – отметил ученый.

Война и природа против фламинго

Несмотря на успех, в последующие годы птицы так и не смогли вывести потомство. Главными причинами неудач стали как природные факторы, так и влияние войны. В 2024 году главным фактором стали дроны. Хотя военные тренировки на суше прекратились, над лиманами летало много разведывательных беспилотников, что пугало птиц и заставляло их слетать с гнезд. Этим сразу воспользовались хищные мартины, гнездившиеся рядом, разорившие все гнезда и съели яйца фламинго.

Реклама

«Мы понимаем, что военным нужно учиться, но констатируем, что война — из-за дронов, взрывов и других факторов — негативно влияет на фламинго», — отметил Иван Русев.

Еще одной проблемой для фламинго стал высокий уровень воды в лиманах, из-за чего волны накрывали гнезда.

Опасные люди и четырехлапые хищники

Даже без военных действий человеческий фактор остается серьезной угрозой. Например, браконьеры, охотясь на уток, своими выстрелами испугали фламинго и их птенцов, что привело к неудачной попытке кольцевания в 2023 году.

«Местные иногда отдыхают нецивилизованно – выпивают, развлекаются. Увидят интересных птиц и могут просто пойти в колонию посмотреть, яйца подержать», — рассказывает Иван Русев.

Реклама

В 2025 году надежда на птенцов исчезла, когда местные собаки, сопровождавшие пастухов, съели 30 отложенных яиц. Затем птицы снова выбрали неудачное место для гнездования — у песчаной косы и материка, где пастухи с собаками пасли скот.

Мы даже не успели поставить там наш трейлер. Когда нашли колонию, птицы уже покидали это место», – говорит Русев.

Несмотря на эти препятствия, ученый уверен, что розовые красавцы уже закрепились на территории парка. И после окончания войны они обязательно будут выводить малышей. А из-за изменения климата, вероятно, будут жить в Украине круглый год.

Напомним, в Италии фермеры бьют тревогу из-за уничтожения посевов. Большие стаи фламинго наносят огромный урон рисовым полям из-за исчезновения мест их обычного питания.