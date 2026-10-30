"Фламинго" оставляют, но новых моделей крылатых ракет не будет: в Fire Point объяснили решение

Денис Штиллерман

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Украинский производитель оружия Fire Point сосредотачиваются на баллистических ракетах и больше не будут создавать новые модели крылатых, а лишь увеличивать выпуск уже имеющихся.

Об этом в эфире телемарафона «Единые новости» в слоте телеканала «1+1» сообщил соучредитель и главный конструктор компании Fire Point Денис Штиллерман.

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Почему Fire Point отказывается от новых моделей крылатых ракет

По словам Дениса Штиллермана, компания не планирует создавать новые модели крылатых ракет, поскольку считает текущие возможности крылатой ракеты Фламинго (F-5) достаточными. Основной ресурс направили на баллистическое направление и расширение производственных мощностей F-5.

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«Мы не планируем производить новые модели крылатых ракет, потому что считаем, что „Фламинго“ для нашей компании достаточно. И мы сейчас сконцентрированы на баллистике. „Фламинго“ продолжает производиться, и производство ее мы постоянно наращиваем, дублируем, чтобы не зависеть от попадания врагов», — отметил Штиллерман.

Развенчание нарратива о «трех тысячах ракет»

Отвечая на вопрос относительно информационной атаки вокруг якобы обещанного объема в три тысячи ракет от одной компании, спикер опроверг эти упреки.

«Нет, мы никогда таких ракет не обещали. От всех производителей реактивных дронов и крылатых ракет будет около трех тысяч средств», — подчеркнул он.

Штиллерман объяснил, что это общая цифра для всех украинских производителей, включающая разработки «Паляница», «Ад», «Фламинго», «Нептун», «Рута» и другие.

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Ракеты ФП-7, ФП-2 и ФП-9: какое состояние разработок и стоимость

Денис Штиллерман также рассказал о состоянии и целесообразности использования украинского вооружения. По его словам, ракета «Фламинго» (F-5) уже производится серийно и успешно работает на поле боя. Баллистическая ракета ФП-7 хоть и прошла испытания в бою, использовать ее с обычной фугасной боевой частью сейчас экономически невыгодно.

«Доставлять там 200 кг на 300 км за 600 тысяч долларов, когда ты можешь делать это за 50 тысяч долларов, нет никакого смысла… По конструкции в баллистической ракете значительно меньше взрывчатки, потому что она должна иметь очень прочный корпус, если это не кассетная боевая часть», — пояснил Штилерман.

Вместо одной такой ракеты выгоднее запустить 16 единиц ФП-2, поэтому применять ФП-7 будет только после принятия на вооружение ее кассетной версии. В то же время, другая баллистическая ракета — ФП-9 — сейчас проходит финальные испытания и вскоре будет использована в бою.

Крылатые ракеты Fire Point — последние новости

Напомним, в соцсетях начали распространять вырезанный фрагмент видео, утверждая, что Ирина Терех заявила о прекращении производства ракет «Фламинго».

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Однако это манипуляция: фейк возник из-за смонтированного отрывка из ее интервью для проекта Dronex.ua от 20 июля. С ролика убрали вопрос журналиста, касавшийся лишь отказа от разработки новых моделей крылатых ракет, а не остановки выпуска уже имеющихся FP-5.

Ранее сообщалось, что Украина впервые запустила баллистическую ракету собственного производства FP-7 по территории России.

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