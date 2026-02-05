"Фламинго" по "Орешнику": что известно об ударах ВСУ по Капустиному Яру

Ракеты «Фламинго» поразили полигон с «Орешником» / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Генштаб ВСУ сообщил, что Силы обороны за январь нанесли серию ударов, в том числе ракетами «Фламинго» по полигону «Капустин Яр» в Астраханской области РФ, где россияне разместили комплекс «Орешник».

Что известно об этих ударах, почему важно бить по «Капустиному Яру», действительно ли это были ракеты «Фламинго», выяснял ТСН.ua.

Детали удара по Капустиному Яру

По информации Генштаба ВСУ, в течение января 2026 года Силы обороны Украины нанесли удары по полигону «Капустин Яр» в Астраханской области РФ. Удар пришелся по комплексу построек ангарного типа, где происходит предстартовая подготовка межконтинентальных баллистических ракет средней дальности. В частности, известного «Орешника», которым Путин недавно ударил по Львовской области.

На территории полигона часть зданий получила повреждение разной степени, один из ангаров существенно поврежден, часть личного состава эвакуирована с территории.

Заметим, что по вероятному маршруту ракетам «Фламинго» пришлось пролететь оккупированные территории, Ростовскую и Волгоградскую области РФ.

Капустин Яр на карте

В Сеть слили видео удара

В сети слили возможное видео пусков «Фламинго» по Капустиному Яру.

Дата публикации 13:33, 05.02.26 Количество просмотров 178 Украинские войска атаковали полигон «Капустин Яр» - яркое видео

Видео с кадрами пуска ракет «Фламинго» появились днем 5 февраля на странице X совладельца и главного конструктора компании Fire Point Дениса Штиллермана.

«Сейчас все пишут, ссылаясь на ГШ, о том, что ракеты поразили Капустин Яр. Вот видео пусков ракет FP-5 „Фламинго“, часть из которых пошла по Капустиному Яру», — говорится в подписи к посту.

Заметим, что Генштаб и Минобороны пока не подтверждали, что на этих кадрах — запуск «Фламинго».

Что говорят в РФ

Российские власти эту информацию не комментировали. Заметим, что Минобороны РФ ни разу не отчитывалось об ударах ракетных ударов по Астраханской области в январе, но писало об атаке дронов. В частности, 28 января, Минобороны агрессорки писало о перехвате и уничтожении четырех украинских беспилотных летательных аппаратов над Астраханской областью, где и расположен этот полигон.

Почему удар по Капустиному Яру так важен: мнение экспертов

Авиаэксперт Валерий Романенко объяснил, что «Капустин Яр» — это испытательный центр ракетной техники, где ракетный комплекс «Орешник» — один из элементов. По его словам, после поражения, россияне не смогут полноценно заменить соответствующие предприятия.

«Если действительно нанесли серьезное поражение, то это пункт управления. Это удары по пункту управления, удар по радиолокационным станциям, которые выполняют сопровождение и наведение целей… С одной стороны, Капустин Яр — мухос*анск, место со страшным климатом, резкими перепадами температур. Если там сейчас на улицу выгнали личный состав, пусть почувствуют, как жить киевлянам (без света и отопления — Ред.). Их там нужно регулярно бить», — подчеркнул Романенко.

Военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко считает событием чрезвычайной важности.

По его мнению, удары по полигону «Капустин Яр» — это удар по стратегическому объекту высочайшего веса. Ведь по сути это единственный полигон в России, обеспечивающий высокий уровень испытаний новых ракет и ракетных технологий.

«По факту Украина в очередной раз показала всему миру, что российской ядерной доктриной можно на самом деле сделать… а точнее, что ею можно подтереть», — пишет Коваленко.

Особенностью таких ударов он также называет, что ракета «Фламинго» могла прорвать российскую эшелонированную ПВО и ударить по столь важному объекту.

Defense Express отмечает, что это первый случай официального объявления об использовании крылатой ракеты FP-5 «Фламинго» и речь идет об очень защищенном объекте.

Что известно об эффективности удара: «осинтеры» не такие оптимисты, как военные эксперты

OSINT-канал «Dnipro Osint (Тыква)» отмечает, что результаты этой ракетной атаки «не впечатляют».

«Наблюдали за этими атаками и определяли последствия, ждали, пока операция закончится и можно будет запостить. Результаты, честно говоря, не впечатляют», — говорится в сообщении.

«В результате анализа спутниковых снимков зафиксировано попадание в котельную площадки №105», — говорится в сообщении «Dnipro Osint».

Однако впоследствии канал опроверг информацию о котельной, заявив, что пятно на крыше здания — это растаявший снег.

Телеграмм-канал Кибер-борошно добавляет, что на 105 и 28 площадках полигона нет впечатлений от ФП-5, но присутствуют последствия ударов БПЛА.

«В результате атак БПЛА по полигону „Капустин Яр“ были поражены два здания комплекса предстартовой подготовки баллистических ракет средней и межконтинентальной дальности на площадке №105», — говорится в сообщении.

Изображение из Телеграмм-канала «КиберМука»

Defense Express предполагает, что вероятно, удар ракетой «Фламинго» пришелся по 28-й площадке полигона.

В издании отмечают, что сравнение имеющихся снимков между 23 января и 2 февраля подтверждает, что по этому объекту прилетело что-то большое.

«Но снимки имеют низкое разрешение, кроме того, погодные условия и видимость над полигоном были довольно плохими. Для более полных оценок стоит дождаться появления более качественных изображений. Но если по центру изображение воронки, то тогда она вполне может соответствовать боевой части FP-5 Фламинго весом в тонну», — предположили в издании.

Несмотря на разные сообщения от «осинтеров», окончательные масштабы разрушений до сих пор остаются неизвестными.

Что нужно знать о ракетах «Фламинго»

Ракеты «Фламинго» покрыты «мороком тайн». Технические характеристики этих ракет неизвестны. Собственно, как и неизвестно, действительно ли это ракеты в классическом понимании.

Эксперт по авиации Константин Криволап сообщил, что дальнобойная украинская ракета «Фламинго» на самом деле является дроном с габаритами ракеты.

«Это не совсем ракета. Она должна габариты ракеты, а на самом деле это дрон. Потому что там есть крылья, которые неподвижны, там постоянно не прячется, не переставляется двигатель», — объяснил Криволап.

В издании Defense Express отмечали, что боевая часть ракеты «Фламинго» вдвое мощнее американского Tomahawk. Скорость Фламинго составляет до 950 км/ч.

Заявленная дальность полета «Фламинго» — 3000 км. Это ставит ее в один ряд с американскими ракетами Tomahawk.

The Economist в материале, посвященном украинским атакам на энергетическую инфраструктуру России, пишет, что дальность полета ракеты позволяет обманывать ПВО, постоянно меняя векторы полета к своей цели.

Издание BBC ранее показывало одно из предприятий компании Fire Point, где собирают новейшие крылатые ракеты «Фламинго». Туда журналистов везли с завязанными глазами.

Ракета «Фламинго». Фото ВВС / © Associated Press

В свою очередь аналитик Дмитрий Снегирев ранее поставил под вопрос эффективность сверхмощного «Фламинго».

«Мы не видим даже использование „Фламинго“ в моменте удара по энергетической инфраструктуре страны-оккупанта. Три тысячи километров. Где те самые блекауты? Пока блекауты только в приграничных областях: Воронежской, Брянской и Белгородской, то есть в зоне поражения или HIMARS, или модифицированных украинских С-200. Но „Фламинго“ должно были дотянуться до Санкт-Петербурга, до Москвы без проблем», — сказал Снегирев.

О существовании Фламинго стало известно в августе 2025 года, а об их применении — осенью.

В сентябре этого года сообщалось, что ракеты «Фламинго» ударили по Белгороду. По подрядчику производства российских военных самолетов Су-34/35/57 и Миг в российском Белгороде — ООО СКИФ-М — 23 сентября 2025 года были нанесены четыре удара по этим ракетам. И только в январе в Сети показали последствия удара «Фламинго» по Белгороду.

Что известно о полигоне «Капустин Яр»

Капустин Яр — ракетный военный полигон в северо-западной части Астраханской области РФ. Его называют базовым для разработки и пусков нового вооружения.

С 2024 года полигон подвергался атакам украинских БПЛА.

12 апреля 2024 г. с полигона Капустин Яр был осуществлен успешный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) подвижного грунтового комплекса.

От полигона особенно страдают жители Казахстана, поскольку Капустин Яр прилегает к территории этой страны.

Как писала «Новая газета. Европа», испытывающие там зенитные и баллистические ракеты летят в сторону Казахстана и падают в Бокейорде — в степи, где находится особо охраняемый природный заказник.

«После испытаний ракеты полетят убивать украинцев, но сначала их проверяют на казахах. Ракеты сбрасывают топливо в их степь, обломки падают у их домов, убивают их скот, вспыхнувшие пожары казахи тушат сами», — говорилось в статье

Еще тяжелее экологические последствия: взрослые приграничных казахстанских территорий умирают от рака, а дети рождаются с инвалидностью.

Бедность и разруха на фоне многомиллионных расходов на полигон

Ранее издание «Главком» показывало шокирующие кадры бедности и разрухи в одноименном селе Капустин Яр.

© Главком

© Главком

© Главком

© Главком

© Главком

За две недели до полномасштабного вторжения в феврале 2022 года жители села Капустин Яр выходили на пикеты, требуя от властей помощи в борьбе с бродячими собаками.

© Радіо Свобода

В издании «Радио Свобода» указывали, что Капустин Яр, прилегающий к закрытому знаменскому городу, имеет в регионе не лучшую репутацию — областные чиновники неоднократно называли его «проблемным».

«В 2021 году местный житель Иван Есипов направил Владимиру Путину коллективное письмо от имени селян. В этом обращении Есипов рассказывал о транспортных проблемах, нехватке сотрудников полиции, плохом состоянии дорог и коммунального хозяйства и нерегулярном вывозе мусора. Он писал и о стаях агрессивных собак, которые нападали на жителей села. Под письмом Есипова поставили подписи более полутора тысяч капустиноярцев. Всего в селе проживают около 6 тысяч человек», — говорилось тогда в статье.

Напомним, что 3 февраля российский Белгород остался без света из-за удара украинских дронов и ракет.