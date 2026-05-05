"Фламинго" поразили цели в 1500 км: Зеленский заявил о новой операции

Зеленский / © Associated Press

Украина продолжает наносить удары по целям на территории России в ответ на ее атаки. В ночь на 5 мая ВСУ провели операцию Deep Strike, применив дальнобойное вооружение — ракеты «Фламинго».

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Удари «Фламінго» по обʼєктах РФ

По сообщению главы государства, в ходе боевой операции были произведены пуски крылатых ракет F-5 Flamingo по нескольким объектам противника, в том числе по предприятиям военно-промышленного комплекса в Чебоксарах.

Украинские ракеты преодолели более 1500 километров и поразили производство, где производили системы релейной защиты, автоматики и другую низковольтную аппаратуру. Отмечается, что предприятие обеспечивало компонентами российский военно-морской флот, авиацию, ракетостроительную отрасль и бронетехнику.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал удары, отметив их закономерности в ответ на действия РФ.

«Наши дальнобойные санкции продолжают совершенно справедливо действовать в ответ на российские удары», — сказал он.

Глава Украины также подчеркнул, что наше государство ожидает от России перехода к дипломатическому урегулированию.

«Россия должна кончать свою войну и переходить к реальной дипломатии. Мы сделали свое предложение. Слава Украине!», - заключил он.

В Киеве отмечают: удары направлены исключительно по военной инфраструктуре, обеспечивающей ведение войны против Украины.

«Хлопок» в Чебоксарах — последние новости

К российским Чебоксарам 5 мая пришел новый «хлопок» . Местные жители сообщили о громких характерных звуках взрывов. В сети публиковали видео со вспышками в небе. Россияне активно жаловались, что «ПВО не работает», а власти бросили их на произвол судьбы.

Ночью в этот же день сообщали об ударе по предприятию «ВНИИР-Прогресс» в Чебоксарах. Завод производит навигационные системы для военной техники, в частности для ракет и дронов. По данным российских источников, могла быть применена ракета Фламинго, однако официального подтверждения этому не было. Также сообщается о падении обломков беспилотника на торговый центр и повреждении зданий. Прошло без пострадавших.

