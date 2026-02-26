"Фламинго" пробили тылы Путина: горят оборонные заводы, а "нефтянка" уже ощутила эффект

Ракета «Фламинго»

Украина масштабирует кампанию ударов по глубокому тылу РФ, применяя новейшие разработки собственного ВПК и эффективную тактику атак дронов. Главной новостью стало официальное подтверждение использования отечественных крылатых ракет FP-5 Flamingo, способных достигать целей в тысячах километрах от границы.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Ракеты Flamingo: удар по Удмуртии

Президент Владимир Зеленский 25 февраля раскрыл детали использования украинских крылатых ракет FP-5 Flamingo. По его словам, Силы обороны уже применяли эти ракеты для ударов по объектам на территории РФ на расстоянии 1400 километров. Несмотря на попытки российской ПВО перехватить ракеты, все выпущенные единицы достигли определенных объектов. Президент также подтвердил, что Украина возобновила производственную линию Flamingo после вражеских ударов и планирует наращивать темпы выпуска при условии надлежащего финансирования.

Как сообщает украинская служба BBC со ссылкой на источники в Воздушных силах, во время атаки на Воткинский машиностроительный завод (Удмуртия) в ночь на 21 февраля ракета преодолела рекордные 1700 километров. Прямое попадание зафиксировано в гальванический и штамповочный цеха, что повлекло за собой масштабный пожар. Эффективность удара обеспечила специальная модификация боевой части ракеты.

Удар по Татарстану заставил «Транснефть» сократить прием нефти

Атаки на энергетическую инфраструктуру РФ начали давать ощутимый экономический эффект. По данным Reuters, российская госкомпания «Транснефть» была вынуждена сократить прием сырой нефти примерно на 250 000 баррелей в сутки.

Это стало следствием удара украинских дронов по нефтеперекачивающей станции «Калейкино» в Татарстане (22–23 февраля), где вспыхнули два резервуара вместимостью по 50 000 тонн. Больше всего пострадали поставки компании «Татнефть». Эксперты отмечают, что серьезные повреждения на этом узле могут критически отразиться на объемах и качестве российского нефтяного экспорта.

Кампания против ВПК: пожар на химзаводе Смоленщины

Не прекращаются удары и по предприятиям, снабжающим российскую армию взрывчаткой. В ночь на 25 февраля под ударом оказался ПАО «Дорогобуж» в Смоленской области.

Что известно: это химический гигант, производящий минеральные удобрения и промышленную химию.

Значение цели: по словам руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко, завод снабжает базовыми компонентами для производства российских боеприпасов и взрывчатых веществ.

Результат: опубликованные в сети кадры подтверждают масштабный пожар на объекте после атаки.

Напомним, в последние месяцы Украина системно атакует объекты российского военно-промышленного комплекса и топливной логистики на расстоянии более 1000 км. Приоритетными целями являются предприятия, производящие прах, ракетное топливо и электронику для ракет. Воткинский завод, недавно ставший целью Flamingo, является ключевым в РФ, ведь именно там собирают баллистические ракеты «Искандер» и стратегические ракеты «Ярс».