"Фламинго" выпустили на свободу: появилось видео запуска украинских крылатых ракет

В Сети впервые показали запуск ракет «Фламинго» производства украинской компании Fire Point.

Видео запуска поделился Telegram-канал «Николаевский Ванек».

«Хорошо, правда? Как это странно не звучало, но видео прихода куда-то в целях этого добра зависит частично от нас, но больше обычно от россиян», — подписал кадры запуска «Фламинго» Telegram-канал.

Дата публикации 15:30, 31.08.25

Напомним, в августе 2025 года стало известно, что украинская оборонная промышленность запустила серийное производство новой крылатой ракеты «Фламинго».

Тогда по Сети ширилось фото производства ракеты «Фламинго». Журналист Ефрем Лукацкий написал, что украинские ракеты Фламинго с дальностью полета более 3000 км были запущены в серийное производство. И их можно увидеть в цехе одной из ведущих оборонных компаний страны Fire Point «в неизвестном месте в Украине».

Что известно о ракете «Фламинго»

Зрительно ракета напоминает FP-5, представленную компанией Milanion Group в начале 2025 года.

Впоследствии ТСН.ua выяснял: поможет ли новая ракета изменить ход войны и на что на самом деле может рассчитывать Украина данные:

максимальный вес боевой части — до 1000 кг;

дальность полета — до 3000 км;

скорость — до 900 км/ч;

навигация осуществляется по инерционной системе и GPS.

Позже в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) ответили на информацию о расследовании производства новой ракеты «Фламинго», которая распространилась в СМИ.