"Флэш" предупредил украинцев о новой опасности от дронов-"ждунов": где теперь прячутся

Русский дрон-ждун

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Российские оккупационные войска быстро перенимают передовой опыт применения беспилотников и начали использовать новую тактику засад.

Об этом сообщил советник президента Украины по вопросам развития технологических направлений обороны, специалист по радиотехнологиям и военный эксперт Сергей Флеш Бескрестнов в Telegram.

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По словам эксперта, враг разворачивает собственные БпЛА-ждуны, закрепляя их непосредственно на высоковольтных линиях электропередач (ЛЭП).

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«Внимание! Противник быстро перенял наш опыт и теперь также размещает „ждунов“ на высоковольтных проводах. Примите во внимание», — предостерег специалист украинских военнослужащих и операторов БПЛА.

Тактика дронов-«ждунов» состоит в том, что беспилотник приземляется или закрепляется на высоких объектах (в том числе на проводах ЛЭП) и выключает двигатели, оставаясь в режиме ожидания. Это позволяет экономить заряд аккумулятора, не разоблачать себя акустически или визуально в полете и проводить длительное наблюдение за логистикой или техникой сил обороны, чтобы нанести внезапный удар при появлении цели.

Военные призывают быть максимально внимательными при перемещении вблизи высоковольтных сетей и учитывать новую воздушную угрозу.

Напомним, на днях россияне направились на Киев беспилотник типа «Шахед», который кроме боевой части содержал агитационные открытки с опасным QR-кодом. Об этом сообщил командующий Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины Роберт Бровди (позывной «Мадьяр»).

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«Мадяр» отметил, что беспилотник у своих позиций сбили бойцы 427-го отдельного батальона СБС «Рарог». По словам командующего, россияне пытаются совмещать обстрелы с информационно-психологическим давлением.

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